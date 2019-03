ന്യൂഡല്‍ഹി: വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കാമെന്നതിൽ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി സി ചാക്കോ. കെ പി സി സിയുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സരിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ സമ്മതിച്ചെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ അത് വസ്തുതാപരമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

എവിടെനിന്നു മത്സരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തീരുമാനം എടുക്കുന്നതുവരെ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവര്‍ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല.

കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നാണ് ആദ്യക്ഷണം വന്നത്. പിന്നീട് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്നും കേരളത്തില്‍നിന്നും ക്ഷണം വന്നു. ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ്. പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വികാരമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചുവെന്നത് രാഹുലിന് മത്സരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമല്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നു കൂടി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മത്സരിക്കണമെന്നാണ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"മുമ്പും ദേശീയനേതാക്കള്‍ ഒന്നിലേറെ സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ടിയാണത്. പരാജയഭീതി മൂലമാണ് രാഹുല്‍ വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ എത്തുന്നതെന്ന ബി ജെ പി ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlioghts: p c chacko on rahul gandhi's candidature in wayanad