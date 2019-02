വടകര: സിപിഎമ്മിന്റെ പാര്‍ട്ടി പരിപാടികളിലെല്ലാം ഇന്നും മുഴങ്ങിക്കേള്‍ക്കും ഒഞ്ചിയത്തിന്റേയും മണ്ടോടിക്കണ്ണന്റേയും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വീരകഥകള്‍. ചെങ്കൊടിയേയും ഇടതുപക്ഷത്തേയും ഇത്രയേറെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് വെക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങള്‍ ഒരു പക്ഷെ വടകര മണ്ഡലത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില കൂത്ത്പറമ്പ്, തലശ്ശേരി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര, നാദാപുരം, കുറ്റ്യാടി, പേരാമ്പ്ര, കൊയിലാണ്ടി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചുവപ്പ് കോട്ട. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയായി ചുവപ്പ് കോട്ടയിലുണ്ടായ വിള്ളല്‍ സി.പി.എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനക്കേടിന്റേയും വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടിയുടേയും കാലമായിരുന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൂടെ നിന്ന് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വഴുതി മാറിപ്പോവുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്ന്.

പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ടായ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ 2009-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് 56000-ല്‍ അധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയം സമ്മാനിച്ചപ്പോള്‍ അത് താല്‍ക്കാലികമെന്ന് കരുതി നേതൃത്വം. പിന്നീട് 2014-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മുല്ലപ്പള്ളി വിജയം തുടര്‍ന്നതോടെയാണ് വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിവേരിന് പോറലേറ്റിരിക്കുന്നുവെന്ന യാഥാര്‍ഥ്യം സി.പി.എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും മനസ്സിലാക്കിയത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞതവണ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാനായാതും തുടര്‍ന്ന് നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലമൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം കൈപ്പിടിയില്‍ ഒതുക്കിവെക്കാനായതും മറ്റൊരു തിരഞ്ഞടുപ്പിന് കൂടി ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ സി.പി.എമ്മിന് ആശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വസ്തുതയാണ്. പക്ഷെ വിഘടിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒഞ്ചിയം പ്രദേശത്തെ വോട്ടും ആര്‍.എം.പിയുടെ വോട്ടും നല്ല രീതിയില്‍ പെട്ടിയാലാക്കാന്‍ കഴിയണം.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും വടകര മണ്ഡലത്തില്‍ സിപിഎമ്മിനെ ഞെട്ടിച്ച മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റായതോടെ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പുതിയ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കണ്ടത്തേണ്ട ശ്രമത്തിലാണ് യു.ഡി.എഫ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും വിജയം സമ്മാനിച്ചതിന് പിന്നില്‍ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിനും വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതാവ് എ.എന്‍ ഷംസീറിനെ പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രത്തില്‍ തന്നെ മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് തറപറ്റിക്കാനായത് ഈ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഇത്തവണ മുല്ലപ്പള്ളി സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോള്‍ അതുപോലൊരു സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയാവില്ല. മാത്രമല്ല ഇവിടെ വിജയിച്ച് കയറേണ്ടത് കോണ്‍ഗ്രസിനേക്കാളും മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം കൂടിയാണ്. കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റായതിന് ശേഷം സ്വന്തം മണ്ഡലം പോലും നില നിര്‍ത്താനുള്ള തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തകരെ മാറ്റാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വന്നാല്‍ അത് ചെറിയ തിരിച്ചടിയൊന്നുമാവില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുണ്ടാവുണ്ടാവുക. വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി എന്ന നിലയില്‍ ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍, കോഴിക്കോട്‌ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ടി.സിദ്ദിഖ്‌, കണ്ണൂര്‍ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സതീശന്‍ പാച്ചേനി, കെപിസിസി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ്‌ കെ.സുധാകരന്‍, കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.എം അഭിജിത്ത്, എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് നിലവില്‍ ഇവിടെ ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയക്കാര്‍ക്ക് ചെറുതല്ലാത്ത വേരോട്ടമുള്ളതാണ് മണ്ഡലമാണ് വടകര. ഇത്തവണവണ എല്‍.ജെ.ഡി എല്‍.ഡി.എഫിനൊപ്പമെത്തിയത് സി.പി.എമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ഇവിടെ ചെറിയ ആശ്വാസമൊന്നുമല്ല നല്‍കുന്നത്. ആര്‍.എം.പിയുടെ രൂപീകരണം, ടി.പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ശേഷം ഇടതുപക്ഷത്തിന് വടകര മണ്ഡലത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം എല്‍.ജെ.ഡിയെ കൂട്ടി തിരിച്ച് പിടിക്കുക എന്നതായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സി.പി.എം നേതൃത്വത്തിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഇത്തവണ വടകര എന്ത് വിലകൊടുത്തും തിരിച്ച് പിടിക്കണമെന്നാണ് നേതൃത്വം കീഴ്ഘടകങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്‌. ഒഞ്ചിയം അടക്കമുള്ളയിടങ്ങളില്‍ സിപിഎമ്മിനോട് പഴയ പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന തൊട്ടുകൂടായ്മ ഭൂരിഭാഗവും പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞൂവെന്നാണ് നേതൃത്വം കരുതുന്നത്. മാത്രമല്ല ആര്‍.എം.പി കോണ്‍ഗ്രസിനോട് അടുക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണവും പഴയ പ്രവര്‍ത്തകരെ തങ്ങളിലേക്കടുപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് നേതൃത്വം കരുതുന്നു.

മുല്ലപ്പള്ളി എതിര്‍ചേരിയില്‍ ഇത്തവണ മത്സരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ അതിന് കടപിടിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുമെന്ന് തീര്‍ച്ച. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒട്ടും ശക്തികുറഞ്ഞ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ആയിരിക്കില്ല സി.പി.എമ്മും പരീക്ഷിക്കുക. കോഴിക്കോട് മത്സരിക്കുമെന്ന് പേര് കേട്ടിരുന്ന ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റായ പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, മുന്‍ എം.പി പി.സതീദേവി, പി.ജയരാജന്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്. കണ്ണൂരില്‍ പുതിയ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ സിപിഎം പരീക്ഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ സിറ്റിങ് എംപി പി.കെ ശ്രീമതി വടകരയിലേക്ക് മാറിയേക്കാം. പുതുതായി മുന്നണിയിലേക്കെത്തിയ എല്‍.ജെ.ഡി വടകര മണ്ഡലം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അറിയുന്നു. അത് നേതൃത്വം അംഗീരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ മുന്‍ മന്ത്രി കെ.പി മോഹനന്‍ മത്സരിക്കാനെത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ശബരിമല വിഷയം തന്നെയായിരിക്കും യു.ഡി.എഫിന്റേയും ബി.ജെ.പിയുടേയും പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയം എന്നിരിക്കെ ഇത് ആര്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സി.പി.എമ്മിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഏഴ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വടകരയില്‍ തങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ശബരിമലയുടെ പേരില്‍ വിള്ളലുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് നേതൃത്വം കരുതുന്നത്. ബിജെപിക്ക് വോട്ടുകൂടിയാല്‍ അതിന്റെ തിരിച്ചടി യുഡിഎഫിനായിരിക്കും കൂടുതലായി ബാധിക്കുക. ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ യു.ഡി.എഫിന് കൃത്യമായ നിലപാടില്ല എന്നത് തന്നെയാവും എല്‍.ഡി.എഫിന്റെ പ്രചാരണ ആയുധം. ഉദ്ദേശ്യം യു.ഡി.എഫിന്റെ വോട്ടുകളെ വിഘടിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മണ്ഡലം തിരിച്ച് പിടിക്കാന്‍ സിപിഎമ്മിന് അധികം വിയര്‍ക്കേണ്ടി വരില്ല. ബി.ജെ.പിയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയ ചര്‍ച്ചകളൊന്നും സജീവമായിട്ടില്ലെന്നും യൂവമോര്‍ച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ അഡ്വ.പ്രകാശ് ബാബു, കഴിഞ്ഞതവണ മത്സരിച്ച വി.കെ സജീവന്‍ എന്നിവരില്‍ ആരെയെങ്കിലും വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

Content Highlights:Content Highlights:Red Flag May flew again in Vadakara Loksaba Constituency