വടകര മണ്ഡലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും സി.പി.എമ്മും നേര്‍ക്കുനേര്‍ പോരാടുമ്പോള്‍ ആ മണ്ഡലത്തിനുള്ളിലെ ചെറിയൊരു മേഖലയില്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും തോളോടുതോള്‍ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ മയ്യഴിയിലാണ് സി.പി.എം. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷം കോണ്‍ഗ്രസിന് വോട്ടുചെയ്യുക.

ഒരേപ്രദേശത്ത് രണ്ടുരീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട 'വൈരുധ്യാത്മക പ്രതിസന്ധി'യിലാണ് സി.പി.എം. പ്രവര്‍ത്തകര്‍. കേരളത്തിലും പുതുച്ചേരിയിലും പാര്‍ട്ടിലൈന്‍ വ്യത്യസ്തമായതാണ് പ്രശ്നം. പുതുച്ചേരിയില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിലേതുപോലെ ഡി.എം.കെ. മുന്നണിയിലാണ് ഇടതുപാര്‍ട്ടികളും. ഇവിടെ ഏപ്രില്‍ 18-നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

കോണ്‍ഗ്രസിന് മേല്‍ക്കൈ

എക്കാലവും കോണ്‍ഗ്രസിന് മേല്‍ക്കൈയുള്ള മണ്ഡലമാണ് പുതുച്ചേരി. അവിടെ ഇക്കുറി കോണ്‍ഗ്രസും പ്രാദേശിക കക്ഷിയായ എന്‍.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസുമായാണ് മത്സരം. ഡി.എം.കെ.യുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം സി.പി.എം., സി.പി.ഐ. എന്നിവരും എന്‍.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം ബി.ജെ.പി., എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ., പി.എം.കെ. കക്ഷികളും ഉണ്ട്.

കോണ്‍ഗ്രസിനുവേണ്ടി നിലവിലെ സ്പീക്കറും മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വൈദ്യലിംഗമാണ് മത്സരരംഗത്ത്. മുപ്പതുവര്‍ഷം തുടര്‍ച്ചയായി എം.എല്‍.എ. ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ലോക്സഭയിലേക്ക് കന്നിയങ്കമാണ്. എന്‍.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസിലെ യുവതാരം കേശവന്‍ നാരായണസ്വാമിയാണ് എതിരാളി. ഒട്ടേറെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ളയാളാണ് ഇദ്ദേഹം. മണ്ഡലത്തില്‍ സ്വാധീനവുമുണ്ട്. ചലച്ചിത്രതാരം കമല്‍ഹാസന്റെ പാര്‍ട്ടിയായ മക്കള്‍ നീതിമയ്യത്തിന്റെ സുബ്രഹ്മണ്യവും ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നു.

മയ്യഴിയിലെ സി.പി.എമ്മിന് അടുപ്പം കണ്ണൂരിനോട്

മയ്യഴിയിലെ സി.പി.എമ്മിന് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാകമ്മിറ്റിയുമായാണ് അടുപ്പം. പാര്‍ട്ടി മുന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി. ജയരാജനാണ് വടകരയിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി. കോണ്‍ഗ്രസിനോട് ശത്രുതയുണ്ടെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ പാര്‍ട്ടിലൈന്‍ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം മയ്യഴിയില്‍ വോട്ടുചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അണികളെ കേരളനേതൃത്വം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ മയ്യഴിയില്‍ ഏകദേശം 29,000-ത്തോളം വോട്ടുണ്ട്.

മണ്ഡല ചരിത്രം

1967-ല്‍ മണ്ഡലം രൂപവത്കരിച്ചു. ആദ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ തിരുമുടി എന്‍. സേതുറാം വിജയിച്ചു. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ., ഡി.എം.കെ., പി.എം.കെ. എന്നിവരും ഓരോതവണ വിജയം നേടി. കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയ എന്‍.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആര്‍. രാധാകൃഷ്ണന്‍ കഴിഞ്ഞതവണ അട്ടിമറിജയം നേടി. 60,854 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ആര്‍. രാധാകൃഷ്ണന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ വി. നാരായണസ്വാമിയെ തോല്‍പ്പിച്ചത്.

ബംഗാളില്‍ നടക്കാത്തത് പുതുച്ചേരിയില്‍ നടക്കും

ഇടതുപക്ഷവും കോണ്‍ഗ്രസും ഒന്നിച്ച് വര്‍ഗീയ ഫാസിസത്തെ നേരിടണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് മയ്യഴിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് വോട്ടുചെയ്യുന്നതില്‍ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ബംഗാളില്‍പോലും നടക്കാത്തത് ഇവിടെ കാണുന്നതില്‍ വളരെ സന്തോഷം. ഇവിടെ ചെങ്കൊടിയും ത്രിവര്‍ണപതാകയും ഒന്നിച്ച് ഉയര്‍ന്നു കാണും. -എം. മുകുന്ദന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍

Content Highlight: CPIM takes different stands in Kerala and Pondicherry,CPIM Congress alliance,Loksabha Election