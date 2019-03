തിരുവനന്തപുരം: ശശി തരൂര്‍ 'വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു' എന്ന പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പരിശോധിച്ച് വേണ്ട നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ടിക്കാറാം മീണ. മതവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മനപ്പൂര്‍വമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കാണിച്ച് ബി.ജെ.പി നേരത്തേ അദ്ദേഹത്തിന് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ഡി.സി.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്ററിലാണ് ശശി തരൂരിന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. എഴുത്തുകാരന്‍, ചിന്തകന്‍, പ്രഭാഷകന്‍, നയതന്ത്രജ്ഞന്‍, രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്‍ എന്ന വിശേഷണവും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുറംചട്ടയില്‍ ഗണപതിയുമുണ്ട്.

മത ചിഹ്നങ്ങളുപയോഗിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തുന്നതും മതവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനമാണ്. ചട്ടലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പി പരാതി നല്‍കിയത്.

