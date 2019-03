ന്യൂഡല്‍ഹി: അനിശ്ചിതത്വം ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കവേ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷക്ക് മങ്ങലേല്‍ക്കുന്ന സൂചനകളാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡില്‍ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. വയനാട്ടില്‍ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യു.ഡി.എഫ് ഘടകകക്ഷികളും രംഗത്തു വന്നു. വൈകിട്ട് നാലരക്ക് രാഷ്ട്രീയസമിതി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും.

രാഹുല്‍ കേരളത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സോണിയയുടെയും രാഹുലിന്റെയും ഓഫീസ് നല്‍കുന്ന സൂചന. എന്‍.സി.പി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാര്‍ വയനാട് സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിനെതിരെ രംഗത്തുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തില്‍ ബിജെപി വിരുദ്ധ സഖ്യവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോള്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന നീക്കങ്ങള്‍ രാഹുലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവരുതെന്നാണ് ഘടകക്ഷികളുടെ ആവശ്യം. രാഹുല്‍ രണ്ടാം മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് കര്‍ണാടകയിലായിരിക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്.

അതിനിടെ വയനാട്ടില്‍ എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രചാരണം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ യു.ഡി.എഫ് പ്രചാരണം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായത് ഘടകക്ഷികളേയും ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീഗ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിലെ കേരള നേതാക്കളും രാഹുല്‍ വയനാട് മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തുന്നില്ല. രാഹുല്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ആരാണ് നല്‍കിയതെന്ന ചര്‍ച്ചകളാണ് ആറാം ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കുന്നത്. രാഹുല്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും തമിഴ്‌നാട്ടിലും കര്‍ണാടകയിലും മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയര്‍ന്നപ്പോള്‍ കേരളത്തിലും മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വച്ചതേയുള്ളുവെന്നും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചന നല്‍കാന്‍ രാഹുലിന് മാത്രമേ കഴിയൂവെന്നുമാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി പറഞ്ഞത്.

കേരളത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ പിന്നാക്കം പോയത് വയനാട്ടിലെ പ്രവര്‍ത്തകരേയും ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമാണ് രാഹുല്‍ വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വയനാട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഐ.സി ബാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. രാഹൂല്‍ വന്നില്ലെങ്കില്‍ പ്രചാരണത്തെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായം ഉയരുന്നുണ്ട്. കര്‍ണാടകവും തമിഴ്‌നാടുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന വയനാട്ടില്‍ രാഹുല്‍ മത്സരിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ഗുണകരമാണെന്ന് ടി.സിദ്ധിഖ് വ്യക്തമാക്കി. രാഹുലിന് മത്സരിക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് തങ്ങളെന്നും രാഹുല്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ താന്‍ മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം അനാവശ്യമാണെന്നും സിദ്ധിഖ് പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ രാഹുല്‍ മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ ജനസമ്മതനായ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് വയനാട്ടില്‍ നിന്നു മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനായി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെ പരിഗണിക്കുന്നതായും സൂചനകളുണ്ട്.

