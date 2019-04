മലപ്പുറം: പൊന്നാനി ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.വി. അന്‍വര്‍ 25000-ലേറെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിക്കുമെന്ന് സി.പി.എം. മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ.എന്‍. മോഹന്‍ദാസ്. പി.വി. അന്‍വര്‍ 35000 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് സി.പി.എം. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പൊന്നാനിയിലെ നാല് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്. ലീഡ് ചെയ്യും. തവനൂര്‍, പൊന്നാനി, തൃത്താല, താനൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് എല്‍.ഡി.എഫിന് ലീഡ് ലഭിക്കുക. തിരൂരങ്ങാടി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളില്‍ യു.ഡി.എഫ്. ലീഡ് കുത്തനെ ഇടിയും. എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി കാല്‍ ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിക്കും. ഇതാണ് സി.പി.എമ്മിന്റെ വിലയിരുത്തലെന്നും മറ്റുള്ള പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ.എന്‍. മോഹന്‍ദാസ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പി.വി. അന്‍വര്‍ സി.പി.ഐക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സി.പി.എം. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രതികരിച്ചില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എല്‍.ഡി.എഫ്. നേതൃത്വവും പ്രവര്‍ത്തകരും മണ്ഡലത്തില്‍ ചിട്ടയായ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയതെന്നും മുന്നണിക്കുള്ളില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പൊന്നാനിയിലെ എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.വി. അന്‍വര്‍ 35000 വോട്ടിന് തോല്‍ക്കുമെന്ന് സി.പി.എം. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. തവനൂരിലും പൊന്നാനിയിലും തൃത്താലയിലും എല്‍.ഡി.എഫ്. ലീഡ് ചെയ്യുമെങ്കിലും മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പിന്നാക്കം പോകുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം വാസ്തവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് സി.പി.എം. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതികരണം.

