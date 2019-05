മലപ്പുറം: പി.വി. അന്‍വറിന്റെ പ്രസ്താവനകളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് എ.ഐ.വൈ.എഫ്. ജില്ലാ നേതൃത്വം പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അന്‍വറിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു. നിരുത്തരവാദപരമായ അഭിപ്രായപ്രകടനം തുടര്‍ന്നാല്‍ അന്‍വറിനെ തെരുവില്‍ തടയേണ്ടിവരുമെന്ന് എ.ഐ.വൈ.എഫ്. ജില്ലാക്കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളിലൂടെ അന്‍വറിന്റെ ഇടതുപക്ഷമനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. സമദ് പറഞ്ഞു. മഞ്ഞളാംകുഴി എം.എല്‍.എയുടെ വഴിതേടാന്‍ അന്‍വര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇടതുപക്ഷത്തെ അതിന്റെ ചവിട്ടുപടിയാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും സമദ് പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധപ്രകടനത്തിന് ജില്ലാസെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലീം, ഷഫീര്‍ കീഴിശേരി, സി.പി. നിസാര്‍, രാജേന്ദ്രബാബു പന്തല്ലൂര്‍, കെ. സുധീപ്, ഇ.വി. അനീഷ്, അഫ്സല്‍ പന്തല്ലൂര്‍ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

പൊന്നാനി: സി.പി.ഐയ്‌ക്കെതിരേ നിരന്തരം പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന പൊന്നാനി ലോക്സഭാ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥിയും നിലമ്പൂര്‍ എം.എല്‍.എയുമായ പി.വി. അന്‍വറിന്റെ കോലം കത്തിച്ച് എ.ഐ.വൈ.എഫ്. പൊന്നാനി മുനിസിപ്പല്‍ കമ്മിറ്റി പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

പൊന്നാനി ബസ്സ്റ്റാന്‍ഡ് പരിസരത്താണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കോലം കത്തിച്ചത്. പ്രതിഷേധത്തിന് എ.കെ. ജബ്ബാര്‍, എന്‍. സിറാജുദ്ദീന്‍, എ. നവാസ്, എം. മാജിദ്, എ. അയ്യൂബ് എന്നിവര്‍ നേതൃത്വംനല്‍കി.

