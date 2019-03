പത്തനംതിട്ട: രഹ്ന ഫാത്തിമയെ താന്‍ ഒളിവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചുവെന്ന പിസി ജോര്‍ജിന്റെ ആരോപണം പ്രതികരണം പോലും അര്‍ഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ഥി വീണ ജോര്‍ജ്. mathrubhumi.com നോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

നിരപരാധികളുടെ മേല്‍ ഈ രീതിയിലുള്ള അപവാദ പ്രചാരണവും അസത്യപ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തിയാല്‍ ശാപം വിട്ടുമാറില്ല എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത്- വീണാ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

നിരപരാധിയായ തനിക്കെതിരെ ഇത്തരം അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തിയാല്‍ തലമുറകളോളം വിട്ടുമാറാത്ത ശാപം ഉണ്ടാകും. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും വീണാ ജോര്‍ജ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പത്തനംതിട്ടയില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന് പിസി ജോര്‍ജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയും രീതിയും അനുസരിച്ച് ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും മത്സരിക്കാം. പത്തനംതിട്ട ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കും ആര്‍ക്കാണ് വോട്ട് നല്‍കേണ്ടതെന്ന്. ഇടതുപക്ഷവും യുഡിഎഫും തമ്മിലായിരിക്കും ശക്തമായ പോരാട്ടമുണ്ടാകുക. ബാക്കി ആരുവേണമെങ്കിലും മത്സരിച്ചോട്ടെ അത് പ്രശ്‌നമേയല്ല. ഇവിടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങള്‍ വോട്ട് ചെയ്യും.

ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിലനിന്ന മണ്ഡലം കൂടിയാണ് പത്തനംതിട്ട

ഈ മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ വിഷയം വികസനമാണ്. 10 വര്‍ഷമായിട്ടും വികസനം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ട് ശബരിമല വിഷയം ഉയര്‍ത്തുന്നവരെ ജനം തള്ളിക്കളയും. 10 വര്‍ഷമായി ഈ മണ്ഡലത്തില്‍ ഒരു വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ശബരി റെയില്‍പാതയെടുക്കാം, എവിടെ ശബരി റെയില്‍പാത? എവിടെയാണ് അത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങള്‍ കാണുകയല്ലെ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്, വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതെല്ലാം ജനങ്ങള്‍ കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ജനം വോട്ടു ചെയ്യും.

വിജയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ? കേരളത്തില്‍ ഇടതുപക്ഷം 20 സീറ്റിലും വിജയക്കുമോ?

100 ശതമാനവും ഇവിടെ വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ വിജയം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉണ്ടാകും. അക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു സംശയവുമില്ല. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ വിജയിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട പാര്‍ലമെന്റ് മണ്ഡലത്തില്‍ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അട്ടിമറി വിജയം നേടും.

സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ മാര്‍ മത്‌സരിക്കുന്നതിനെതിരായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്

അത് സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തെ ഭയക്കുന്നതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരേസമയം രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മത്സരിക്കാം. സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് പല പാര്‍ലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കാം. ഇവിടെ മുമ്പും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ എം.എല്‍.എമാര്‍ മത്സരിച്ചിട്ടില്ലെ. മറ്റ് കക്ഷികളുടെ എം.എല്‍.എമാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിന്നിട്ടില്ലെ.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടേമുക്കാല്‍ വര്‍ഷം എന്റെ മണ്ഡലത്തില്‍ നടത്തിയ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഈ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തെ കാണുന്നത്. പാര്‍ലമെന്റില്‍ ശക്തമായി ഇടപെടാന്‍ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവുമാണ് ഉള്ളത്.

Content Highlights: Veena George MLA buffeting Reply to P C Gerge MLA over Rahana Fathima Comment