പത്തനംതിട്ട: ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രമുഖ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നും രാജ്യവ്യാപകമായി നേതാക്കള്‍ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ട് ദേശീയ നേതാക്കളുമായി ബി.ജെ.പി.കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊരാള്‍ അര്‍ദ്ധസമ്മതം മൂളിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ചര്‍ച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ലെന്നാണ് ബി.ജെ.പി.സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍പറയുന്നത്. 'സര്‍പ്രൈസ് ' സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബി.ജെ.പി. പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് പരിചിതനായ ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള നേതാവാകുമ്പോള്‍ ത്രികോണ മത്സരത്തില്‍ ജയിച്ചു വരുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

