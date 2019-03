കോട്ടയം: ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുവെന്ന് പി.സി ജോര്‍ജ് എംഎല്‍എ. കേരള ജനപക്ഷം കേരളത്തിലെ ഒരു ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലും മത്സരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

വിശ്വാസത്തെ തകര്‍ക്കുന്ന ശക്തികളെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിശ്വാസത്തെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് സിപിഎമ്മിന് എതിരെയാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആരെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കി കേരള ജനപക്ഷം പത്രക്കുറിപ്പും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മതവിശ്വാസത്തേയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും അധിക്ഷേപിക്കുവാനും അവഹേളിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കുവാന്‍ ജനപക്ഷം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രംഗത്തിറങ്ങേണ്ട സമയമായെന്നും ജനപക്ഷം പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

