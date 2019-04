വിജയമുറപ്പിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്തവണത്തേതെന്ന് ഉറച്ചുപറയുകയാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ആന്റോ ആന്റണി. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ നിന്ന്

നിര്‍ണായകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കാന്‍ പോകുന്നത്. യുഡിഎഫിന്റെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ചര്‍ച്ചാവിഷയങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 100 ശതമാനവും വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കിയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്. ഇതിനുമുമ്പ് പല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ താഴെത്തട്ടില്‍ ജനങ്ങള്‍ ഇതുപോലെ പിന്തുണ നല്‍കിയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എനിക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുവരെ യുഡിഎഫിനെ സഹായിക്കാത്ത ഒട്ടേറെ സമൂഹങ്ങള്‍ ഇന്ന് യുഡിഎഫിനെ സഹായിക്കാന്‍ കടന്നുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലവലേശം പോലും സംശയമില്ല.

ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം. നാളെ ഈ രാജ്യം ആരുഭരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വിധി നിര്‍ണായകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. മതേതര ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം ഈ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തില്‍ വരണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷക്കാലത്തെ ഭരണം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും തകര്‍ത്തു. വ്യവസായങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തു, ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ബാങ്കുകള്‍ ഒരു സ്‌ഫോടനാത്മകമായ സ്ഥിതിയിലാണ്. റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ കരുതല്‍ ശേഖരം പോലും എടുക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഗവണ്‍മെന്റ് പാപ്പരായി.

മറ്റൊരു ഗവണ്‍മെന്റിനും ലഭിക്കാത്ത ആനുകൂല്യം ഈ ഗവണ്‍മെന്റിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ക്രൂഡോയില്‍ വില തകര്‍ന്നപ്പോഴും ഒരുരൂപയുടെ ആനുകൂല്യം പോലും ജനങ്ങള്‍ക്ക് കൊടുത്തില്ല. ഇന്ന് പെട്രോളിനും ഡിസലിനും മേല്‍ 43 ശതമാനം നികുതിയാണ് കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഏതാണ് 12 ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപ ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈയില്‍ വന്നു. ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാക്കി എല്ലാ നികുതികളും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഏകീകരിച്ചു. ഇത്തരത്തില്‍ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടും കാര്യക്ഷമമില്ലാതെ, ദീര്‍ഘവീക്ഷണമില്ലാതെ സാമ്പത്തിക മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഏബിസിഡി പോലും അറിയാതെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തകര്‍ത്തു. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവാക്കള്‍ പുറത്തുനില്‍ക്കുകയാണ്. ഒരാള്‍ക്ക് പോലും തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ല. നോട്ടുനിരോധനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊഴില്‍ മുഴുവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഇതിനേക്കാളെല്ലാം അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം തകര്‍ത്തു. ജനങ്ങളെ കമ്പാര്‍ട്ടുമെന്റുകളായി തിരിച്ച് ആള്‍കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങളെ ഒന്നായികാണുന്ന ഒരു ഗവണ്‍മെന്റ് അധികാരത്തില്‍ വരേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത ഇന്ന് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുകയാണ്.

ശബരിമല വിഷയം മണ്ഡലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ വിഷയം ഉയര്‍ത്തി നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു, എന്താണ് യുഡിഎഫിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്?

ശബരിമല വിഷയത്തെ വോട്ടുമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ല. കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്.

ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസികളുടെ സംരക്ഷണവും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും. ഇവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ശബരിമലയില്‍ വലിയൊരു വിശ്വാസി സമൂഹം പിന്തുടര്‍ന്നുവരുന്ന ആചാരങ്ങള്‍, വിശ്വാസങ്ങള്‍, അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ എന്നിവയിലേക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു ഗവണ്‍മെന്റ് കൈകടത്താന്‍ പോകുന്നത്. ആര്‍ക്കാണ് അതിലേക്ക് ഇത്ര പിടിവാശി. ഞങ്ങള്‍ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ്. അന്നും ഇന്നും. ഇതുപോലൊരു പ്രശ്‌നമുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കല്‍ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ കേസുവന്നപ്പോള്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ആചാരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലം.

പിന്നീടുവന്ന ഇടതുമുന്നണി ഗവണ്‍മെന്റ് ഇത് പിന്‍വലിച്ച യുവതി പ്രവേശം ആകാം എന്ന സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കി. ഇതിനെ പിന്താങ്ങിയവരാണ് ബിജെപി. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി ഗവണ്‍മെന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞത് യുവതി പ്രവേശം ആകാം എന്നാണ്. ഏക സിവില്‍ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന അജണ്ട മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് അവരിതിനെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ നേതാക്കളെല്ലാം വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. അമിത് ഷാ, നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍, മോഹന്‍ ഭാഗവത്, സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമി, മനേകാ ഗാന്ധി ഇവരൊക്കെ അതിനെ പിന്തുണച്ചു. പട്ടാളത്തെ ഇറക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും വിധി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ്. അന്നും ഇന്നും വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിന്ന് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി ഞങ്ങള്‍ നിലകൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയോ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയോ അല്ല. ഈ രാജ്യത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലാണ് ഞങ്ങള്‍ ആ നിലപാടെടുത്തത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ നിലപാടെടുത്തത് കോണ്‍ഗ്രസും യുഡിഎഫും മാത്രമാണ്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുതവണ താങ്കള്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള എംപിയാണ്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കണക്കു നോക്കിയാല്‍ പത്തനംതിട്ട ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എല്‍ഡിഎഫാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇത് പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാന്‍ ആദ്യം മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ യുഡിഎഫിന് പത്തനംതിട്ട ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കൂടി 25000 വോട്ടിന്റെ ലീഡാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പല പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 112000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ ജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലും 30,000 വോട്ടിന് യുഡിഎഫ് പിറകിലായിരുന്നു. അന്ന യുഡിഎഫില്‍ തന്നെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. കസ്തൂരിരംഗന്‍ വിഷയത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തന്നെ വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് അന്ന മത്സരിച്ചത്. ഇതെല്ലാമുണ്ടായിട്ടും അന്ന 56000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ സാധിച്ചു.

ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആദ്യം ലഭിച്ചതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിക്കും എന്നകാര്യത്തില്‍ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷം മണ്ഡലത്തില്‍ വികസനമുരടിപ്പിയിരുന്നു എന്നാണ് എല്‍ഡിഎഫിന്റെ പ്രചാരണം?

അവര്‍ക്ക് കിട്ടിയ മുന്നുവര്‍ഷം പാഴാക്കി കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഈ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുന്നത്. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഗവണ്‍മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ശിവദാസന്‍ നായരെന്ന എംഎല്‍എ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മാത്രം, സ്വന്തമായി ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല. ഞാന്‍ വ്യക്തിപരമായി ആരെയും വിമര്‍ശിക്കുന്ന ആളല്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷംകൊണ്ട് 1788 രൂപയുടെ കേന്ദ്രപദ്ധതികള്‍ എഴ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ 1200 വാര്‍ഡുകളിലായി എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല 178 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാമീണ റോഡുകള്‍, രണ്ട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്‍, പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം, അന്തര്‍ദേശീയ മത്സരങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ കഴിയുന്ന ഇന്‍ഡോര്‍ സ്‌റ്റേഡിയം, കേന്ദ്ര റോഡ് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് നിരവധി റോഡുകള്‍, ഒരു ദേശീയപാതയുടെ സാമിപ്യം പോലുമില്ലാതിരുന്ന ഈ ജില്ലയില്‍, പ്രധാനമായും പാര്‍ലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച് മറുഭാഗത്തെത്തുന്ന 116 കിലോമീറ്റര്‍ വരുന്ന ദേശീയ പാത 183എ, ഈ പാതയുടെ പമ്പയിലേക്കുള്ള 28 കിലോമീറ്റര്‍ വരുന്ന എക്‌സറ്റന്‍ഷന്‍ എന്നുവെച്ചാല്‍ പമ്പയിലേക്ക് മാത്രമായി എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവായൊരു ഹൈവേ വരികയാണ്. ദേശീയപാതയുടെ പ്രാഥമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് ഈ ദേശീയ പാതക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ദേശീയപാത 183 നെ 50 കോടി രൂപ മുടക്കി ആധുനികവത്കരിച്ചു. അതുപോലെ ആലപ്പുഴ കൊടൈക്കനാല്‍ ഹൈവേ- ഈ ദേശീയപാതയിലേക്കാണ് വന്നുചേരുന്നത്. പളനി- ശബരിമല ദേശീയ പാത. ഇത്തരത്തില്‍ നാല് ദേശീയ പാതയെ മണ്ഡലത്തിലെത്തിക്കാനായി. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷവും 100 ശതമാനം എംപി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാനായി എന്ന സംതൃപ്തിയുണ്ട്.

അതുപോലെ ജനങ്ങളെ ബാധക്കുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടതല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ മൂന്നുതവണ പാര്‍ലമെന്റില്‍ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനും സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദികളില്‍ തക്ക സമയത്ത് തന്നെ ഉന്നയിക്കാനും ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിലപാടെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാനോര്‍മിക്കുന്നു.

ഇത്തവണ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ പേര് ആദ്യം ഉയര്‍ന്നുവന്നിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ഇടപെടലിന് ശേഷമാണ് സിറ്റിങ് എംപിയായ താങ്കളെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയത്. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിനെതിരായി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ശ്രുതിയുണ്ടല്ലോ?

എന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുതരത്തിലും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് വലിയൊരു ജനാധിപത്യ പാര്‍ട്ടിയാണ്. സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ള ധാരാളം ആളുകള്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ കാണും. അവര്‍ ചിലപ്പോള്‍ സീറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ചാനലില്‍ കൂടിയായിരിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ കൂടിയായിരിക്കും. അതൊക്കെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഒരു കള്‍ച്ചറാണ്. അതിനെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുക. അവരുടെ അര്‍ഹതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെയൊക്കെ അര്‍ഹതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഞാന്‍ പ്രതികരിക്കാതെ നിശബ്ദനായിരുന്നത്. ഞാന്‍ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെന്ന് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുകയും ചെയ്തു.

ഇത്തവണ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നില്‍ക്കുന്നത് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭാംഗമായവീണാ ജോര്‍ജാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുമെന്നാണ് യാക്കോബായ സഭയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ സഭാതലത്തിലുള്ള വോട്ടുകളില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ?

ഞങ്ങളങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗീയതയിലോ ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളുമായും വളരെ നല്ല ബന്ധത്തിലാണ്. ഏറ്റവുമധികം പൊതുസമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരാണ് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ. അവരിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കേന്ദ്രത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു ഗവണ്‍മെന്റ് അധികാരത്തില്‍ വരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉള്ള പൊതുസമൂഹങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഭരണമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ ഭരണമാറ്റത്തില്‍ പത്തനംതിട്ട വേറിട്ട് നില്‍ക്കുന്ന പ്രശ്‌നമില്ല. അതുകൊണ്ട് വിഭാഗീയതയുടെ മാര്‍ഗത്തിലല്ല, എല്ലാവരേയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മാര്‍ഗത്തിലാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത്.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നു. ഇത്തവണ യുഡിഎഫിന്റെ വിജയ സാധ്യതകളെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കും?

കേരളത്തില്‍ മാത്രമല്ല, തമിഴ്‌നാട്, കര്‍ണാടക തുടങ്ങി മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിജയ സാധ്യതകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വമാണ് വയനാട്ടിലേത്. ഇത് കോണ്‍ഗ്രസിന് വളരെ ആത്മവിശ്വാസം പകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

പി.സി ജോര്‍ജ് ഇത്തവണ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ. സുരേന്ദ്രന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ പി.സി ജോര്‍ജ് യുഡിഎഫ് പ്രവേശനത്തിനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ താങ്കളെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം നടത്തിയതായി പറഞ്ഞുകേട്ടിരുന്നു. നിങ്ങളിരുവരും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും തര്‍ക്കമുണ്ടോ?

ഒരിക്കലുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു പാര്‍ട്ടിയുണ്ട്. ആ പാര്‍ട്ടി യുക്തമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ സമയാ സമയങ്ങളില്‍ എടുക്കും. അതില്‍ വ്യക്തിപരമായി ഒന്നുമില്ല. ഏത് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതും ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ കാര്യം. വേറൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയില്‍ മാത്രമേ അതൊക്കെ കാണുന്നുള്ളു. വ്യക്തിപരമായി യാതൊന്നുമില്ല.

Content Highlights: No Doubt about Election Victory Say UDF Candidate Anto Antoney