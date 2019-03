തിരുവനന്തപുരം: ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്‍ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനം. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടി സമ്മര്‍ദം തുടര്‍ന്നാല്‍ തൃശൂരോ പത്തനംതിട്ടയിലോ കോട്ടയത്തോ മത്സരിക്കാമെന്ന് കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു.

കൊല്ലം സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്നും കണ്ണന്താനം വ്യക്തമാക്കി. കൊല്ലത്ത് തനിക്ക് ആരെയും പരിചയമില്ലെന്നും കൊല്ലത്തേക്കാള്‍ നല്ലത് മലപ്പുറമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗം രാജി വെച്ച ശേഷമാണ് അല്‍ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കെത്തിയത്. ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയോടെ 2006 ല്‍ നിയമസഭാംഗമായ കണ്ണന്താനം പിന്നീട് ബിജെപിയിലേക്ക് ചുവട് മാറുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Not interested to contest from Kollam, Kannanthanam, Lok Sabha Election 2019