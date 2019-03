കൊയിലാണ്ടി: വടകര ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി കെ.മുരളീധരനെ പരിഗണിക്കുന്നത് അവരുടെ തമ്മിലടിയുടെ ഭാഗമായെന്ന് എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.ജയരാജന്‍. ഇടതുപക്ഷം മത്സരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് എതിരായല്ലെന്നും ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞു.

വടകരയില്‍ യു.ഡി.എഫിന് കരുത്തനായ സ്ഥാനാര്‍ഥി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായതോടെയാണ് കെ.മുരളീധരനെ മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

മുരളീധരന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുന്നതോടെ വടകരയില്‍ മത്സരം കടുക്കും.

Content highlights: K Muraleedharan's candidature is a part of their fight, P Jayarajan says