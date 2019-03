കോട്ടയം: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോട്ടയം സീറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ യുഡിഎഫിന്റെ എല്ലാ സീറ്റുകളും ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള നിര്‍ദ്ദേശമെന്ന് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് എം നേതാവ് മോന്‍സ് ജോസഫ് എംഎല്‍എ. യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ പ്രത്യകിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് എം വര്‍ക്കിങ് ചെയര്‍മാന്‍ പിജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം കൂട്ടായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയും ചര്‍ച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം തൃപ്തികരമായ ധാരണയിലെത്താമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അറിയിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൃപ്തികരമായ നിലയില്‍ എല്ലാവരും പ്രവര്‍ത്തിച്ചുപോകുന്നതിനും യുഡിഎഫിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ആലോചിച്ച് ഒരു ധാരണയിലെത്താമെന്നാണ് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എല്ലാവരുമായും കൂടിയാലോചിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിക്കാം എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയും കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങള്‍ അതില്‍ തൃപ്തരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം രണ്ടുദിവസത്തെ സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുകയാണ്. അതില്‍ ഞങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടിയുടേതായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്‍പ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോള്‍ അക്കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കാം, മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെന്ന നിലയില്‍ യുഡിഎഫിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരെയും സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സീറ്റുകളും വിജയിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമൊരുക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഇടപെടല്‍ നടത്തി കാര്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയാണ്.

കെ.എം മാണിയും ജോസ് കെ മാണിയും ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ തടസമില്ല. ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാ പാര്‍ട്ടികളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിലും ഞങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പാര്‍ട്ടിപരമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടിയിലും സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റിയിലും എടുത്ത ഒരു പൊതുനിലപാട് എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാം.

പിജെ ജോസഫിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍മാന്‍ സി.എഫ് തോമസ് ഉള്‍പ്പെടെ അത് സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാന്‍ കെ.എം മാണിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല തീരുമാനമാണ് എടുത്തത്.

അതിന് ശേഷമുണ്ടായ ചില സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുന്നത്. അത് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം സംഭവിച്ചുവെന്നത് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കടക്കം എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് നീതിപൂര്‍വമായി ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുവാനും പിജെ ജോസഫിനടക്കം നീതിപൂര്‍വം പരിഗണന ലഭിക്കുവാനും ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തീര്‍ച്ചയായിട്ടും അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണം.

കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് എം ചെയര്‍മാന്‍ കെ. എം മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചുപോയിട്ടുള്ള മുന്‍കാല കീഴ്‌വഴക്കം നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഐക്യ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന നിലയില്‍ മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫിന്റെ വിജയമാണ് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോള്‍ അത്തരം ചര്‍ച്ചകളിലേക്കൊന്നും കടന്നിട്ടില്ല.

കോണ്‍ഗ്രസിനെ മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തി കോട്ടയം സീറ്റ് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി മോന്‍സ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. അത്തരം പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ല. കോട്ടയം കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സീറ്റാണ്. അവിടെ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് തന്നെ മത്സരിക്കട്ടേയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ്.

ഇടുക്കി സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. അത് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിന് ലഭിക്കുന്നത് യുഡിഎഫിന് നല്ലതാണ്. റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത് യുഡിഎഫിന്റെ കോട്ടയം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാസീറ്റുകളും ജയിക്കണം എന്നതാണ്. അത് ജയിക്കാന്‍ കഴിയണമെങ്കില്‍ അസ്വാരസ്യങ്ങളും അപസ്വരങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടണം. അതിന് തൃപ്തികരമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടണം. യുഡിഎഫിന്റെ വിജയം എന്ന ഒറ്റ അജണ്ടയിലാണ് നില്‍ക്കുന്നത് മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ സ്ഥാനമില്ല. കോട്ടയത്തെ സ്ഥാനാര്‍ഥി മാറണം എന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആരും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല.

Content Highlights: UDF Victory is our Main Agenda say Mons Joseph MLA