തിരുവനന്തപുരം: കാസര്‍കോട് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തില്‍ റീപോളിങ്ങിന് സാധ്യത. വിഷയത്തില്‍ മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ടിക്കാറാം മീണ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും. കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്ന് കണ്ടെത്തിയ നാലു ബൂത്തുകളില്‍ ഈ ഞായറാഴ്ച റീപോളിങ് നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

വിഷയത്തില്‍ മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ്. ഇതിനു ശേഷമാകും തീരുമാനം അറിയിക്കുക. നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

കാസര്‍കോട് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കല്യാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പിലാത്തറയിലെ ബൂത്ത് നമ്പര്‍ 19ലാണ് കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത ആദ്യം പുറത്തെത്തിയത്. സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സഹിതം മാതൃഭൂമി ന്യൂസാണ് ഈ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കൂടാതെ കല്യാശ്ശേരിയിലെ മാടായി ഭാഗത്തെ പുതിയങ്ങാടി മാപ്പിള ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ 69,70 ബൂത്തുകളില്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെയും നടന്നത് കള്ളവോട്ടാണെന്ന് മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടാതെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ബൂത്ത് നമ്പര്‍ 48ല്‍ സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തതായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ നാലിടങ്ങളിലും റീപോളിങ് നടന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

