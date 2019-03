കോട്ടയം: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പത്തനംതിട്ടയിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ കെ.സുരേന്ദ്രന്‍ താന്‍ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പുഞ്ഞാര്‍ എംഎല്‍എ പി.സി.ജോര്‍ജ്. സുരേന്ദ്രന്‍ മാത്രമാണ് തന്റെ വീട്ടിലെത്തി വോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തന്റെ പാര്‍ട്ടിയായ ജനപക്ഷം എന്‍ഡിഎയുമായി സഹകരിക്കണമോ എന്ന കാര്യം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനിക്കും. കെ.സുരേന്ദ്രന്‍ പി.സി.ജോര്‍ജിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ നേരത്തെ അദ്ദേഹം എന്‍ഡിഎയുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് യുഡിഎഫിലേക്ക് ചേക്കേറാന്‍ പി.സി.ജോര്‍ജ് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും നടന്നില്ല. പിന്നീട് താന്‍ പത്തനംതിട്ടയില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന് പി.സി.ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

പത്തനംതിട്ടയില്‍ എല്‍ഡിഎഫിനായി വീണാ ജോര്‍ജ് എംഎല്‍എയും യുഡിഎഫിനായി സിറ്റിങ് എംപി ആന്റോ ആന്റണിയുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

