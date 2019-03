കൊച്ചി: എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി ആരെന്ന് നോക്കുന്നില്ലെന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാകുമെന്നതിനാണ് പ്രചാരണത്തില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നതെന്നും എറണാകുളത്തെ ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.രാജീവ്. സിറ്റിങ് എം.പി കെ.വി.തോമസിനെ മാറ്റി കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈബി ഈഡന്‍ എംഎല്‍എയെയാണ് ഇത്തവണ കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്‍ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനമാകും എറണാകുളത്തെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെന്നാണ് സൂചന. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, മണ്ഡലം കടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പി.രാജീവിന്റെ പ്രതികരണം.

''സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ മുതല്‍ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് എതിര്‍സ്ഥാനാര്‍ഥി ആരെന്ന് നോക്കിയല്ല,'' രാജീവ് പറയുന്നു. ''നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും എന്നതിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയാണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ നയമെന്താണ്, മണ്ഡലത്തിനായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചര്‍ച്ചയാക്കുന്നത്. ആ പ്രചാരണം നല്ലരീതിയില്‍ മുന്നോട്ടുപേകുന്നുണ്ട്. സിറ്റിങ് എംപി കെ.വി.തോമസ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി മണ്ഡലത്തില്‍ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി പുതിയ സ്ഥാനാര്‍ഥി വരുമ്പോഴും ആശങ്കയില്ല'' -രാജീവ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ആര് സ്ഥാനാര്‍ഥി വന്നാലും ബിജെപി മണ്ഡലത്തില്‍ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എറണാകുളത്തെ വോട്ടര്‍മാര്‍ പ്രബുദ്ധരാണെന്നും കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാനും ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാനും അവര്‍ക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ബിജെപിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് പി.രാജീവ് പ്രതികരിച്ചത്.

പ്രചാരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ജനങ്ങളില്‍ നിന്നും വളരെ ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും മുന്നണി ഒരു പാര്‍ട്ടിയെന്ന പോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും പി.രാജീവ് പറഞ്ഞു. പ്രചാരണത്തിന്റെ ആദ്യപടിയെന്ന നിലയില്‍ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കാണുകയും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രചാരണം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പരമാവധി വോട്ടര്‍മാരെ നേരിട്ട് കാണാനാണ് ശ്രമം. ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ പര്യടനം ആരംഭിക്കുമെന്നും എറണാകുളത്തെ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

