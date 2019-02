കോണ്‍ഗ്രസിന് വലിയ മേല്‍ക്കൈ ഉള്ള മണ്ഡലമാണ് ചാലക്കുടി. പഴയ മുകുന്ദപുരം മണ്ഡലത്തില്‍നിന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട തൃശ്ശൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലേക്കു പോകുകയും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ കൂടുതലുള്ള വടക്കേക്കരയുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം പറവൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേക്കു പോകുകയും ചെയ്തു. ആലുവയുടെ വലിയൊരു പ്രദേശവും കുന്നത്തുനാട് പൂര്‍ണമായും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസിന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രാമുഖ്യമുള്ള മണ്ഡലം ഇപ്പോള്‍ അവരുടെ ശക്തിദുര്‍ഗമാണ്. അവിടെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഏത് സ്ഥാനാര്‍ഥി മത്സരിച്ചാലും ജയിക്കേണ്ടതാണ്. ധനപാലന്‍ ഏതാണ്ട് 75,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് മുന്‍പ് ജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ജയിക്കുമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ തവണ ധനപാലനെ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് മാറ്റുകയും സീറ്റ് ചാക്കോയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം വോട്ടര്‍മാര്‍ എതിരായി, രണ്ടാമത് നാട്ടിലെ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ ഏറെക്കുറെ പൂര്‍ണമായും ചാക്കോയ്ക്ക് എതിരായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകള്‍ ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചു. ഇന്നസെന്റ് കാത്തോലിക്കനായതിനാല്‍ അതിന്റെ സഹായവും കിട്ടി. ചാക്കോ യാക്കോബായ സഭക്കാരനായിരുന്നിട്ടുപോലും അവര്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ള കുന്നത്തുനാട്, പെരുമ്പാവൂര്‍ പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലീഡ് നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. വിവിധ ഘടകങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോള്‍ ചാക്കോ തോല്‍ക്കുകയും ചെറിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ഇന്നസെന്റ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചാലക്കുടിയിലെ ഏഴില്‍ ആറ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും കോണ്‍ഗ്രസിനാണ് മേല്‍ക്കൈ. കൈപ്പമംഗലം മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് മേല്‍ക്കൈയുള്ള ഒരേയൊരു പ്രദേശം. ധനപാലന്‍ ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചെങ്കിലും തോറ്റു. ശാരീരികമായും മറ്റുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. അതിനാല്‍ ഇവിടെ മറ്റേതെങ്കിലും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചാക്കോ ഒഴിച്ച് ആര് മത്സരിച്ചാലും ജയിക്കും എന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ബെന്നി ബഹനാന്‍ മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൂടാ. യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനറാണ്, ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്ക് വളരെ താല്‍പര്യമുള്ള ആളുമാണ് അദ്ദേഹം.

സിപിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തിയാല്‍ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ആശയ്ക്ക് വകയുള്ളൂ. പി. രാജീവ് മണ്ഡലത്തില്‍ ഉള്ള ആളാണ്. സംഘടനാ സംവിധാനം, അധികാരം, പണം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ്. എല്‍ഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി.ഡി ദേവസ്സി നല്ല സ്ഥാനാര്‍ഥിയായിരിക്കും. സാജു പോളും നല്ല സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ്.

ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നാല് അംബ്ളി മണ്ഡലങ്ങളില്‍ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ കഴിഞ്ഞ നിയസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അവര്‍ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നടത്തുകയുണ്ടായി. ചാലക്കുടി, കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍, കൈപ്പമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ബിജെപി, ബഡിജെഎസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഇവിടെ ബിഡിജെഎസ് മത്സരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് ചാലക്കുടി തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

Content Highlights: Chalakkudy may go in UDF's way, B D devassy or Saju Paul