വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് പ്രകാശ് കാരാട്ട് കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. 2004 ല്‍ സോണിയഗാന്ധിക്കു ശക്തിയും പിന്തുണയും പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ സിപിഎമ്മിന്റെ മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അന്ന് ഹര്‍കിഷന്‍ സിംഗ് സുര്‍ജിത്താണ് സോണിയ ഗാന്ധിയോടൊപ്പമിരുന്ന് യുപിഎ ഒന്ന് തുന്നിക്കൂട്ടി ഭദ്രമായ ഒരു മുന്നണി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചത്. പിഴവുകളൊന്നുമില്ലാത്ത സര്‍ക്കാരായി മാറുകയും ചെയ്തു അത്. പക്ഷെ മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ് നേതൃത്വം നല്‍കിയ യുപിഎ സര്‍ക്കാറിനെതിരെ ശക്തമായ നീക്കം നടത്തിയ സിപിഎം യുപിഎ മുന്നണി വിട്ടു. ആ നീക്കങ്ങള്‍ക്കൊക്കെയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പ്രകാശ് കാരാട്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കയുമായുള്ള ആണവകരാറിന്റെ പേരില്‍ രണ്ടാം യുപിഎ സര്‍ക്കാരിനു പിന്തുണ നല്കാന്‍ സിപിഎം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിയ തോതില്‍ അഴിമതിയാരോപണങ്ങളെ നേരിട്ട രണ്ടാം യുപിഎ സര്‍ക്കാരിനെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ബിജെപിക്ക് എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് സിപിഎമ്മിന് 2004 ലെ കരുത്തില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിനും എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നത് കേരള മാത്രം. തിരുവനന്തപുരത്തു പ്രചാരണയോഗങ്ങള്‍ക്കിടെ പ്രകാശ് കാരാട്ടുമായി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ജേക്കബ് ജോര്‍ജ് നടത്തിയ ദീര്‍ഘ സംഭാഷണത്തില്‍ നിന്ന്:

ചോ:താങ്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്നതു കാണുന്നു. ഒരു വശത്ത് ബിജെപിയാണ് പ്രധാന ശത്രുവെന്നു പറയുകയും മറുവശത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ അക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമെന്താണ്?



ഉ: കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമായി അക്രമിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതുശരിയല്ല. കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഞങ്ങള്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. അതു കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ചെയ്തികള്‍ കണക്കിലെടുത്താണ്. ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിര ഉയര്‍ന്നുവരണമെന്നതാണ് ഇടതു നിലപാട്. കോണ്‍ഗ്രസിനും അത്ര നിലപാടുണ്ടാവണമല്ലൊ. പക്ഷെ ഡല്‍ഹിയില്‍ പോലും ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിലെത്താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു കഴിഞ്ഞില്ല. യു.പി.യില്‍ എസ്പിയും ബിഎസ്പിയും ശക്തമായൊരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. പക്ഷെ അതില്‍ ചേരാതെ കോണ്‍ഗ്രസ് തന്നെ എല്ലാസീറ്റിലും മത്സരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഞങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും. വയനാട്ടില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മത്സരിക്കാന്‍ വന്നതിനെയും ഞങ്ങള്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.

ചോ: തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ബിജെപിക്കെതിരെ ശക്തമായൊരു മുന്നണിയുണ്ടാക്കാനും അതിനു നേതൃത്വം നല്‍കാനും കോണ്‍ഗ്രസിനല്ലേ ഇന്നത്തെ നിലക്ക് ഏറെ സാധ്യത?

ഉ: കോണ്‍ഗ്രസിന് അങ്ങനെയൊരു നേതൃപദവികിട്ടുമെന്നു കരുതാനാവില്ല. അതിനുള്ള യോഗ്യത കോണ്‍ഗ്രസിനില്ല എന്നതു തന്നെ കാരണം. ഇപ്പോള്‍ പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികള്‍ ശക്തിപ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യുപിയില്‍ എസ്പി ബിഎസ്പി കൂട്ടുകെട്ട് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാണ്. ബിജെപിക്ക് അവിടെ മുന്നേറാന്‍ കഴിയില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതു തന്നെയാണു സ്ഥിതി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലുങ്കാന, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉദാഹരണം. കോണ്‍ഗ്രസ് ആറുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ബിജെപിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകഴിയട്ടെ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം എല്ലാ പാര്‍ട്ടികളും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിക്കും.

ചോ:അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഎമ്മിന്റെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രസക്തി എന്താണ്? മഹാരാഷ്ട്ര ബീഹാര്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സിപിഎമ്മിന് സ്ഥാനം കിട്ടിയതുപോലുമില്ല.

ഉ: അതെ. അതാണു കോണ്‍ഗ്രസും ഞങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഡല്‍ഹിയിലും യുപിയിലും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വന്തം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ നിര്‍ത്തുകയാണ്. ഞങ്ങള്‍ പ്രതിപക്ഷപാതയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും തനിയെ മത്സരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചില്ല. അതാണ് കാര്യം. ബിജെപി ഭരണത്തെ തൂത്തെറിയുക എന്നതു തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വര്‍ഗീയതയ്ക്കെതിരെ മതേതര ഐക്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് സി.പി.എം. പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

ചോ: പശ്ചിമബംഗാളില്‍ നിന്ന് സി.പി.എം. അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ത്രിപുരയിലും സ്ഥിതി മറ്റൊന്നല്ല. പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ബിജെപി പിടിമുറുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. അവിടെ സി.പി.എമ്മിന്റെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും ഇടത്തിലേയ്ക്കല്ലേ ബിജെപി കടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്?

ഉ: ഒരിക്കലുമല്ല. ഞങ്ങള്‍ അവിടെ ക്ഷീണിച്ചുവെന്നതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇടത്തിലേയ്ക്കല്ല ബിജെപി കടന്നുവരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവിടെ വര്‍ഗീയതയാണ് ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയം. വര്‍ഗീയ കാര്‍ഡുപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു യോജിച്ച ഒരന്തരീക്ഷം അവിടെയുണ്ട്. ഏഴു തവണ ബംഗാള്‍ ഭരിച്ചത് സിപിഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷമാണ്. വര്‍ഗീയമായ ഒരു സംഘര്‍ഷവും ഇടതുപക്ഷം വളരാനനുവദിച്ചില്ല. ബംഗാളിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ വര്‍ഗീയ സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ട്. ബംഗാളില്‍ നിന്നാണല്ലോ കിഴക്കന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ രൂപം കൊണ്ടത്. വിഭജന കാലത്ത് ഏറെ സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടായി. അനേകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗാന്ധിജി നവഖാലിയില്‍ പോയതും സമാധാനമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതും നമുക്കറിയാമല്ലോ. അതുപോലെ വര്‍ഗീയ ചേരിതിരിവും സംഘട്ടനവും ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബിജെപി. ഹിന്ദുക്കളെ വര്‍ഗീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ബിജെപി. മറുവശത്ത് മമതാ ബാനര്‍ജി മുസ്ലിങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇടതുഭരണം ഇത്തരം ശക്തികളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുകയായിരുന്നു പതിവ്.

ചോ: പക്ഷേ പശ്ചിമബംഗാളില്‍ സിപിഎമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ഒരു ശക്തിയുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണല്ലോ?

ഉ: ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ബസു നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന കാര്യം ശരിയാണ്.

ചോ: ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി ഭരണം തകരുമെന്നും ഒരു പ്രതിപക്ഷ സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാവുമെന്നും കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉ: ബിജെപിക്ക് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പഴയ പിന്തുണയില്ല. നോട്ട് നിരോധനം, ജി.എസ്.ടി. എന്നിങ്ങനെ തലതിരിഞ്ഞ നടപടികള്‍ മൂലം ഇടത്തരക്കാരും ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും തകര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരു വര്‍ഷം രണ്ടുകോടി പുതിയ തൊഴിലുളകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. അഞ്ചുവര്‍ഷം കൊണ്ട് പത്തുകോടി തൊഴില്‍ ഉണ്ടാവണം. എവിടെയാണ് പുതിയ തൊഴില്‍? കഴിഞ്ഞ 45 വര്‍ഷക്കാലത്തെ ഏറ്റവും കടുത്ത തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തുള്ളത്. കര്‍ഷകര്‍ വലിയ കടക്കെണിയിലാണ്. വിലക്കയറ്റം ജനങ്ങളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവര്‍ വര്‍ഗീയത പറഞ്ഞു വോട്ടു പിടിക്കുകയാണ്. അവര്‍ക്കു വര്‍ഗീയത മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. 2013 സപ്തംബറില്‍ ഉണ്ടായ മുസാഫര്‍ നഗര്‍ ലഹളയെ തുടര്‍ന്നാണ് യു.പിയില്‍ ബിജെപി വലിയ വിജയം നേടിയത്. അവര്‍ ഇപ്പോഴും വര്‍ഗീയത കളിക്കുന്നു.

ചോ: കേരളത്തില്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നു. എല്ലാ സീറ്റും യു.ഡി.എഫിന് കിട്ടുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വാദിക്കുന്നു. എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷ?

ഉ: ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷം വളരെ ശക്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായും ആശയപരമായും ഇടതുപക്ഷം കരുത്തരാണ്. ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന സര്‍ക്കാരാണിത്. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസരംഗം ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ രംഗത്തു വലിയ വളര്‍ച്ചയുണ്ട്. പൊതുമേഖല ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ്. അവശ ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ വലിയ കൈത്താങ്ങു നല്‍കുന്നു. അവശ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ പ്രതിമാസം 1200 രൂപയാണ്. 51 ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് ഈ പെന്‍ഷന്‍ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയുമില്ല.

