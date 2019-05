കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാളിലെ ബൊങ്കോണ്‍ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് കാറപകടത്തില്‍ പരിക്ക്. ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ ശന്തനു താക്കൂര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറിലേക്ക് മറ്റൊരു കാര്‍ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റിക്കര്‍ പതിച്ച എസ്‌യുവിയാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. ഇതിന്റെ ഡ്രൈവറിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. കാര്‍ ബംഗാള്‍ പോലീസിന്റേതല്ലെന്നാണ് വിവരം.

അപകടത്തിന് ശന്തനുവിന് പുറമെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ടുപേര്‍ക്കുകൂടി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന് കാരണമായ എസ്.യു.വി ഓടിച്ച ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി എത്തിച്ച ഗൈഘട്ട പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് മുന്നില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധവുമായെത്തി. പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാകുന്നത് തടയാന്‍ പോലീസിന് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നടത്തേണ്ടിവന്നു.

Image Tweeted by ANI

പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന മത്തുവ സമുദായത്തിന്റെ നേതാവാണ് ശന്തനു താക്കൂര്‍. ഏകദേശം ഒരുകോടിയോളം മത്തുവ സമുദായംഗങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബംഗാളിലെ തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ ഇവരുടെ തീരുമാനം നിര്‍ണായകമാണ്.

