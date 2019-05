കൊല്‍ക്കത്ത: നിങ്ങളുടെ ഓരോ അടിയും എനിക്കുള്ള അനുഗ്രഹമാണെന്ന് മമതാ ബാനര്‍ജിയോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജനാധിപത്യം കൊണ്ട് ശക്തമായ അടി മോദിക്ക് നല്‍കണമെന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മമത പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി ആയിട്ടാണ് ബംഗാളിലെ പുരുലിയയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ മോദി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

ഞാന്‍ ദീദിയോട് പറയുന്നു. 'എന്നെ അടിക്കണമെന്നാണ് ദീദി പറയുന്നത്‌. ദീദി ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഓരോ അടിയും എനിക്കുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്'- മോദി റാലിയില്‍ പറഞ്ഞു.

ചിട്ടി ഫണ്ട് വഴി പാവപ്പെട്ടവരില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്ത നിങ്ങള്‍ അടിക്കുകയായിരുന്നെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

