റാഞ്ചി: ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ചര്‍ച്ചകള്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡിലും തുടരുന്നു. ബിജെപിക്കെതിരായ മഹാസഖ്യത്തില്‍ പങ്കാളിയാകണമെന്ന് ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തിമോര്‍ച്ച നേതാവ് ഹേമന്ദ് സോറന്‍ സിപിഐ നേതാവ് ഡി രാജയോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെയാണ് ഹേമന്ദ് സോറന്‍ ഇക്കാര്യം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. 14 ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളാണ് ജാര്‍ഖണ്ഡിലുള്ളത്. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ ജെ.എം.എം 2014 ല്‍ രണ്ട് ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്. മറ്റ് 12 സീറ്റുകളും ബിജെപി തൂത്തുവാരിയിരുന്നു.

ഇത്തവണ ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ദേശീയതലത്തില്‍ പ്രതിക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ മഹാസഖ്യം രൂപംകൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനാണ് ജെ.എം.എം തീരുമാനിച്ചത്.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഖ്യം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മറ്റ് ചെറിയ പാര്‍ട്ടികളായ ജാര്‍ഖണ്ഡ് വികാസ് മോര്‍ച്ച, ആര്‍ജെഡി എന്നിവരും സഖ്യത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. സഖ്യം രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും സീറ്റുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

നേരത്തെ ഇടതുകക്ഷികളെ കൂട്ടാതെ സഖ്യവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനായിരുന്നു ജെ.എം.എം തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സ്വാധീനമുള്ള ഇടതുകക്ഷികളെ ഒപ്പം നിര്‍ത്താനാണ് ഇപ്പോള്‍ ജെ.എം.എം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്തുമെന്ന് ഇടത് പക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മഹാസഖ്യത്തില്‍ ചേരുകയാണെങ്കില്‍ സിപിഐയ്ക്ക് ഒരുസീറ്റ് നല്‍കാമെന്നാണ് ഹേമന്ദ് സോറന്‍ ഇപ്പോള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച വാഗ്ദാനം. എന്നാല്‍ ഇതിനോട് സിപിഐ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ തങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും സഖ്യത്തിന് തയ്യാറാണെന്നും ഹേമന്ദ് സോറന്‍ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇനി നിലപാടെടുക്കേണ്ടത് ഇടതുപാര്‍ട്ടികളാണെന്നും ഹേമന്ദ് സോറന്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: Mahaghathbandhan in Jharkhand, JMM ready to include left parties as alliance