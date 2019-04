ഇറ്റാനഗര്‍: 2019 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ട് അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. ഐ ടി ബി പിയുടെ എ ടി എസ് വിഭാഗം മേധാവി ഡി ഐ ജി സുധാകര്‍ നടരാജനാണ് സര്‍വീസ് വോട്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിയോടെയാണ് സര്‍വീസ് വോട്ടുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആരംഭിച്ചത്.

ഐ ടി ബി പിയുടെ ലോഹിത്പുറിലെ അനിമല്‍ ട്രെയിനിങ് സ്‌കൂളില്‍വെച്ചാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തല്‍ നടന്നത്. പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ് വഴിയാണ് സര്‍വീസ് വോട്ടുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഇത് സീല്‍ ചെയ്ത് നിക്ഷേപിക്കും.

അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള അയ്യായിരത്തോളം സൈനികരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരില്‍ ആയിരം പേര്‍ ഐ ടി ബി പിയില്‍നിന്നുള്ളവരാണ്. ഏഴുഘട്ടങ്ങളായി നടക്കുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ഏപ്രില്‍ 11നാണ് ആരംഭിക്കുക. മേയ് 19ന് വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കും. മേയ് 23നാണ് ഫലം പുറത്തുവരിക.

