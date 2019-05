കോണ്‍ഗ്രസും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും മോദിയെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ നിരന്തരം പ്രയോഗിക്കുന്ന പരാമര്‍ശമാണ് ചൗക്കിദാര്‍ ചോര്‍ ഹേ(കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളനാണ്) എന്ന വാക്കുകള്‍. റഫാലില്‍ പുറത്തുവന്ന രേഖകള്‍ കോടതി പരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെ കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളനെന്ന് കോടതിയും സമ്മതിച്ചുവെന്ന് രാഹുല്‍ പറയുകയും ഒടുവില്‍ അതിന്റെ പേരില്‍ കോടതിയില്‍ മാപ്പ് പറയേണ്ടിയും വന്നു രാഹുലിന്.

What the hell is Congress teaching to these innocent kids? pic.twitter.com/0ittZIKz6u

എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം രാഹുലിന്റെ മണ്ഡലമായ അമേഠിയില്‍ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ കുട്ടികള്‍ ചൗക്കിദാര്‍ ചോര്‍ഹേ എന്ന് ഉച്ചത്തില്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചാവിഷയം. ആദ്യം ഇത് കേട്ട് നിന്ന പ്രിയങ്ക ചിരിതൂകുന്നതും കാണാം. എന്നാല്‍ മുദ്രാവാക്യം പതുക്കെ മോശം പരാമര്‍ശത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇതുവരെയാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്ന 12 സെക്കന്‍ഡ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

മോദിയെ ട്വിറ്ററില്‍ പിന്തുടരുന്ന ചൗക്കിദാര്‍ അങ്കുര്‍ സിങ് എന്നയാള്‍ ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. പലതവണ ഇത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി അടക്കമുള്ളവര്‍ ഇതിന്റെ പേരില്‍ പ്രിയങ്കയ്‌ക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നു.

When kids in their excitement make distasteful remarks against PM Narendra Modi.@priyankagandhi ji discourages them against raising such slogans and says "Ache Bachhe Bano"! pic.twitter.com/yNghJwJm91