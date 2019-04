വയനാട്ടില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.പി.സുനീറിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണ റാലി കണ്ടാല്‍ വയനാട് ചൈനയിലാണെന്ന് ബി.ജെ.പി.ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞേക്കുമെന്ന്‌ പരിഹസിച്ച് എന്‍.എസ്.മാധവന്‍.

അമിത് ഷാ വയനാടിനെ പാകിസ്താനോട് ഉപമിച്ച് നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തിന് മറുപടിയെന്നോണമാണ് എന്‍.എസ് മാധവന്റെ പ്രതികരണം.

