റാഞ്ചി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ സഖ്യമായി മത്സരിക്കും. ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്‍ച്ച(ജെഎംഎം), കോണ്‍ഗ്രസ്, ആര്‍ജെഡി എന്നീ കക്ഷികള്‍ അടങ്ങുന്ന മഹാസഖ്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടാകും.

റാഞ്ചിയില്‍ ജെഎംഎം നേതാവ് ഹേമന്ത് സോറനും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ആര്‍പിഎന്‍ സിങ്ങും ചേര്‍ന്നാകും സഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക. എന്നാല്‍ ബാബുലാല്‍ മറാണ്ടിയുടെ ജാര്‍ഖണ്ഡ് വികാസ് മോര്‍ച്ച(ജെവിഎം) സഖ്യത്തില്‍ ചേര്‍ന്നിട്ടില്ല. ജെവിഎം ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും.

കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജെവിഎമ്മും പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ജെഎംഎം 42 സീറ്റിലും കോണ്‍ഗ്രസ് 30 സീറ്റിലും മത്സരിക്കാനാണ് സീറ്റ് ധാരണയായിരിക്കുന്നത്. 81 സീറ്റാണ് ആകെയുള്ളത്. ആര്‍ജെഡിക്ക് ഏഴ് സീറ്റാകും നല്‍കുക. രണ്ട് സീറ്റില്‍ ധാരണയായിട്ടില്ല. ആര്‍ജെഡിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റാണ് നല്‍കുക എങ്കില്‍ ജെഎംഎം 44 സീറ്റില്‍ മത്സരിച്ചേക്കും.

ആറ് സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടതുകക്ഷികള്‍ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമോ എന്നതില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. മൂന്നു സീറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ നല്‍കാനാകില്ലെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇവരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും നിയമസഭയിലേക്ക് ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളില്‍ ജെഎംഎമ്മുമാണ് മത്സരിക്കാറ്. കഴിഞ്ഞ തവണ സഖ്യമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസിന് 42 സീറ്റില്‍ കെട്ടിവച്ച കാശ് നഷ്ടമായിരുന്നു.

