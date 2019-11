റാഞ്ചി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ എന്‍ഡിഎ സഖ്യം തകര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ ബിജെപിക്കുള്ളിലും കലാപക്കൊടി. സീറ്റ് നിഷേധിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന കണക്കിലെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബര്‍ ദാസിനെതിരെ മത്സരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സരയു റോയ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മന്ത്രിസ്ഥാനവും എംഎല്‍എ സ്ഥാനവും അദ്ദേഹം ഞായറാഴ്ച രാജിവച്ചിരുന്നു. ഭക്ഷ്യപൊതുവിതരണ വകുപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്.

രണ്ടാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയം തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിക്കുകയാണ്. വ്യവസായ നഗരമായ ജംഷഡ്പൂരിലെ രണ്ട് സീറ്റുകളിലും ബിജെപി ഇതുവരെയും സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ഇതില്‍ ജംഷഡ്പൂര്‍ ഈസ്റ്റ് നിലവില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബര്‍ ദാസിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണ്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നില്ലെങ്കിലും രഘുബര്‍ ദാസ് തന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും ജനവിധി തേടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്‌.

ജംഷഡ്പൂര്‍ വെസ്റ്റ് സീറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സരയു റോയിയാണ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ ഇതുവരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ സരയു റോയ്‌ ജംഷഡ്പൂര്‍ ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും മത്സരിക്കാന്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ചതിലൂടെ സരയു റോയ്‌ നേതൃത്വത്തിനും അനഭിമതനാണ്. ഇതിനിടെ ജംഷഡ്പൂര്‍ വെസ്റ്റില്‍ ദേവേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ പേരാണ് ജില്ലാ ഘടകം നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് വീണ്ടും ജനവിധി തേടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബര്‍ ദാസ് ഇന്ന് നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കും. സീറ്റ് നിഷേധിച്ചാല്‍ സ്വതന്ത്രനായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് സരയു റോയിയുടെ വിശ്വസ്തര്‍ പറയുന്നത്. രണ്ടിടത്തും മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്‌.

ഈ മത്സരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള അനുനയ ശ്രമങ്ങളും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിലെല്ലാം മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സരയു റോയ്‌ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടക്കം വിമര്‍ശകനായും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സരയു റോയ്‌ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പിന്തുണക്കാമെന്നാണ് ജെഎംഎം നിലപാട്. എന്നാല്‍ സഖ്യകക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസ് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

