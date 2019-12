മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപിയെ അധികാരത്തില്‍ നിന്നകറ്റിയ എന്‍സി പി നേതാവ് ശരത്പവാറിന്റെ നയതന്ത്ര പാത പിന്തുടര്‍ന്നതാണ് ജാര്‍ഖണ്ഡിൽ ജെഎംഎം-കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യം വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്. ബിജെപിയുടെ ദേശീയതാവാദമെന്ന ചൂണ്ടയില്‍ കുരുങ്ങാതെയായിരുന്നു ജാര്‍ഖണ്ഡിലെയും കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ പ്രചാരണം.

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മ്മാണം, ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370, പൗരത്വഭേദഗതി, പൗരത്വ പട്ടിക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ ബിജെപി പ്രചരണായുധമാക്കിയപ്പോള്‍ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളെയും ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമാണ് പ്രചാരണവേളയിലത്രയും കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഉയര്‍ത്തികാട്ടിയത്.

നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനഞ്ഞ ശരദ്പവാറില്‍ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല തൊഴില്‍ നഷ്ടവും, കൂപ്പു കുത്തുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമെല്ലാം ദേശീയതാവാദത്തിനു ബദലായി പ്രചാരണ വേളയിൽ മഹാസഖ്യം ചര്‍ച്ചയാക്കി.

മഹാ സഖ്യത്തിലെ സഖ്യകക്ഷിയായ ജെഎംഎമ്മും പ്രാദേശിക പ്രശ്‌നങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയത്. ദേശീയ വിഷയങ്ങളെ കോൺഗ്രസ്സ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ അത് ബിജെപിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചര്‍ച്ച് മുഴുവനും കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

"ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായ രഘുബര്‍ ദാസ് സര്‍ക്കാരിനെതിരേ വലിയ പൊതുവികാരം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയോധ്യയും പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയും ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ 370യും ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ആയുധമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ ബോധപൂര്‍വ്വം ഞങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്", മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവായ അജയ് ശര്‍മ്മ പറയുന്നു.

ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാര്‍പ്പിടം എന്നതാണ് സാധാരണക്കാരനെ ബാധിക്കുക എന്നതിലൂന്നി ദേശീയ വിഷയങ്ങളെ മാറ്റിനിര്‍ത്താനും കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരകര്‍ക്കായി.

ഫലം വന്നപ്പോള്‍ 54 സീറ്റുമായി കോണ്‍ഗ്രസിനെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി എന്‍സിപിയെ മാറ്റിയെടുത്തത് പവാറിന്റെ പ്രചാരണങ്ങളായിരുന്നു. കര്‍ഷക ആത്മഹത്യയും തൊഴിലില്ലായ്മയും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലൂന്നിയായിരുന്നു പവാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില്‍ ജനമനസ്സ് കീഴടക്കിയത്‌

