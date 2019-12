റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബര്‍ ദാസ് പരാജയപ്പെട്ടതല്ല വാര്‍ത്ത. ബിജെപിയെ മലര്‍ത്തിയടിച്ച സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി സരയു റായ് ആണ് വാര്‍ത്താ താരം. ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മുന്‍ ബിജെപി മന്ത്രിയായ സരയു റായ് ആണ്. രഘുബര്‍ ദാസ് മന്ത്രിസഭയില്‍ ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ മന്ത്രിയായിരുന്നു സരയു റായ്.

അവിഭക്ത ബിഹാറിലും പിന്നീട് ജാര്‍ഖണ്ഡ് രൂപീകൃതമായപ്പോഴും ബിജെപിയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ജംഷഡ്പുര്‍ വെസ്റ്റ് മണ്ഡലമാണ് സരയു റായിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന മണ്ഡലം. ഇവിടെ നിന്ന് 2005-ലും പിന്നീട് 2014ലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ഇദ്ദേഹം.

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ജഗന്നാഥ മിശ്ര, മധു കോഡ, ലാലുപ്രസാദ് യാദവ് എന്നിവരെ അഴിക്കുള്ളിലാക്കിയ അഴിമതികള്‍ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്ന നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹം. രഘുബര്‍ ദാസ് അഴിമതിക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ വലിയ അഴിമതികള്‍ നടക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കാന്‍ ബിജെപി സീറ്റ് നല്‍കിയിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് ജംഷദ്പുര്‍ ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബര്‍ ദാസിനെതിരെ സരയു റായ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു.

