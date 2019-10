തിരുവനന്തപുരം: നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശബരിമല ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ്‌ കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍. ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് വിഷയങ്ങളോടൊപ്പം ശബരിമല വിഷയവും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടും. വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും വികസന പ്രശ്നങ്ങളും വോട്ടര്‍മാരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജനങ്ങളുടെ ജീവല്‍ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രധാന ചര്‍ച്ചാ വിഷയമാകുന്നത്.

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടാന്‍ പോകുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നു തന്നെയാണ് ശബരിമല വിഷയവും. അതേസമയം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബരിമല വിഷയം മാത്രം വച്ച് പ്രചരണം നടത്താന്‍ കഴിയില്ല. കൃത്യമായ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തന്നെയാണ് പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് - കുമ്മനം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശബരിമല ഒരു പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയമായിരുന്നു. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ വിജയിച്ചില്ല എങ്കില്‍പോലും വോട്ടില്‍ 16 ശതമാനത്തോളം വര്‍ധനവുണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ ലഭിച്ച ഫലമാണത്. പല വിഷയങ്ങളിലും സര്‍ക്കാരിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും എതിരേ ഉണ്ടായ ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളായിരുന്നു വോട്ടു വര്‍ധനവിന്റെ പ്രധാന കാരണം - കുമ്മനം പറഞ്ഞു.

ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങളല്ല ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. അത്തരം ചര്‍ച്ചകളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഫലമായി ജനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ഒരു വിധിയെഴുത്തായിരിക്കും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നടക്കാന്‍ പോകുന്നത്. അതേസമയം മഞ്ചേശ്വരത്തെയും കോന്നിയിലേയും എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് പൊള്ളയാണെന്നും കുമ്മനം പറഞ്ഞു.

ആചാരങ്ങള്‍ പ്രധാനമാണെന്നും തങ്ങളും ആചാരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു തന്നെ ശബരിമലയില്‍ പോകാറുള്ളവരാണ് എന്നുമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തെയും കോന്നിയിലേയും എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും ജനങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്. സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വാസികളെ ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും കുമ്മനം പറഞ്ഞു.

അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാര്‍ അവരോട് പൊറുക്കില്ല. ഭക്തജനങ്ങളുടെ വികാരവും വിശ്വാസവും ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും സംബന്ധിച്ച് എല്ലാക്കാലവും വിരുദ്ധനിലപാട് മാത്രമാണ് എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവര്‍ക്കിനിയും ആചാരത്തിന്റെ പേരില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ അവകാശമില്ല എന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ പറഞ്ഞു.

