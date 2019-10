നിയമസഭയ്ക്ക് ഒന്നര വര്‍ഷം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. എന്താണ് യു.ഡി.എഫിന്റെ മുഖ്യപ്രചാരണ വിഷയം

അടൂര്‍ പ്രകാശിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. മറ്റൊന്ന് ശബരിമല ക്ഷേത്രം. വിശ്വാസികളോട് ഈ ഗവണ്‍മെന്റ് കാണിച്ച കടുത്ത ക്രൂരതയും ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ പിണറായി വിജയനും ഭരണകൂടവും കാണിച്ച ക്രൂരതയും ആരുടെ മനസില്‍നിന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ തീരുമാനം ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇല്ലായെന്നാണ്. നവംബര്‍ മാസം പകുതി കഴിയുമ്പോള്‍ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനം തുടങ്ങുകയാണ്. അവിടേക്ക് വീണ്ടും അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള എന്തും ചെയ്യാന്‍ മടിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ പിണറായി വിജയന്‍ കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന ആശങ്ക ജന മനസുകളിലുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ സംഘര്‍ഷപൂരിതമാകും ശബരിമല.

കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശബരിമല സംഘര്‍ഷപൂരിതമായിരുന്നു. ഭക്തര്‍ അവിടേക്ക് വരുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ശബരിമല വരുമാനത്തില്‍ 260 കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച തോമസ് ഐസക്ക് 100 കോടി രൂപ ആ കുറവ് നികത്താന്‍ ബോര്‍ഡിന് നല്‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് നാളുകളായി. ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനം അടുത്തത് തുടങ്ങാന്‍ സമയവുമായി. ഈ 100 കോടിയില്‍ ഒരു പൈസപോലും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മനഃപൂര്‍വം ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനത്തെ ഈ ഗവണ്‍മെന്റ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന തോന്നല്‍ ഒരു വലിയ വികാരമായി ഇവിടുത്തെ ഭക്തമനസുകളിലുണ്ട്. ശബരിമല പ്രചാരണ വിഷയമാണ്. അത് ആരും ഉയര്‍ത്തി കാണിക്കേണ്ടതില്ല. ആരുടെയും മനസില്‍നിന്ന് അത് മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല.

ശബരിമല ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി രണ്ടാമതെത്തിയ മണ്ഡലമാണ് കോന്നി. ബിജെപിയുടെ സാന്നിധ്യം വെല്ലുവിളിയാണോ

അന്നത്തെ സാഹചര്യമതാണ്. ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കത്തിക്കാളിനില്‍ക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. സത്യമേതെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ജനങ്ങള്‍ക്ക് അത് മനസിലാക്കാനുള്ള സാവകാശം ഇപ്പോള്‍ കിട്ടി. ആ സാവകാശം കിട്ടിയപ്പോള്‍ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്‍പ്പെടെ അത് പ്രതിഫലിച്ചു. ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനം സമാധാനപരമായി നടക്കണം എന്ന ആത്മാര്‍ത്ഥത ഉള്ളത് യുഡിഎഫിനാണെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലായി. മുഖ്യമന്ത്രി നവോത്ഥാനം നടപ്പാക്കാന്‍ ശബരിമലയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താന്‍ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള ഇത് സുവര്‍ണാവസരമെന്ന് പറഞ്ഞത്. മകന്‍ ചത്താലും വേണ്ടില്ല മരുമകളുടെ ദുഃഖം കണ്ടാല്‍ മതിയെന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യുക. ശബരിമല എങ്ങനെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, രാഷ്ട്രീയമായി നേട്ടം കൊയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ബിജെപിക്ക്. അത് ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസിലുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിജയത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ

എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോണ്‍ഗ്രസിനകത്ത് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയ സമയത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. അത് ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പോലും അങ്ങനെയാണ്. ധാരാളം നേതാക്കളുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ നിര്‍ണയിക്കുമ്പോള്‍ അര്‍ഹതയുള്ള ഒന്നിലധികം ആളുകള്‍ ഉണ്ടാകും, ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ പാര്‍ട്ടി തീരുമാനമെടുത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ ഞങ്ങളൊരു മനസായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്തിറങ്ങും. അതാണ് ചരിത്രം, അതാണ് കോന്നിയിലും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ

പാലായും ഇപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടക്കുന്ന അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. പാലായില്‍ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസം പോലും തമ്മിലുള്ള പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ അവിടെയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങള്‍ ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് കൊടുത്തതായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കോന്നിയില്‍ പാലാ ഒരു വിഷയമായി വരില്ലെന്നു മാത്രമല്ല യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെന്ന നിലയില്‍ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും.

മലങ്കര സഭാ തര്‍ക്കത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിലപാടെന്താണ്

സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെന്ന നിലയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോള്‍ ബാവ തിരുമേനിയെ കാണുകയും മറ്റ് തിരുമേനിമാരെ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാന്‍. സിപിഎമ്മും എല്‍.ഡി.എഫും ആ സമയത്താണ് അരമനകള്‍ തപ്പി നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാന്‍ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം തൊട്ടുതന്നെ പത്തനംതിട്ട അരമനയിലെ അന്തേവാസിയേപ്പോലെ കഴിയുന്ന ആളാണ്. ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭയുമായി എന്നും വ്യക്തിപരമായും സംഘടനാപരമായും ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന ആളാണ് ഞാന്‍. കാലം ചെയ്ത യൗസേബ്യസ് തിരുമേനി തുമ്പമണ്‍ ഭദ്രാസനാധിപനായിരുന്ന സമയത്ത്, ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്‍വെന്‍ഷനാണ് മധ്യതിരുവിതാംകൂര്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍. ആ കണ്‍വെന്‍ഷനില്‍ തിരുമേനി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോള്‍ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മാമോദീസാ വെള്ളം വീഴാത്ത ഓര്‍ത്തഡോക്‌സുകാരനാണ് നമ്മുടെ മോഹന്‍ രാജെന്ന്. കാര്യം ആ വേദിയില്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കയറ്റി ഇരുത്താറില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ വേദിയില്‍ എന്നും മുന്നില്‍ ഒരു സീറ്റ് 25 വര്‍ഷക്കാലമായി ഉണ്ട്.

എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് വേണ്ടി പരസ്യമായി വോട്ട് ചോദിച്ച് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭാ നേതാക്കള്‍ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയിരുന്നു. അതേപ്പറ്റി

എന്റെ ബന്ധങ്ങള്‍ അത് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭയില്‍ മാത്രമല്ല മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിലായാലും മര്‍ത്തോമാ സഭയിലായാലും എസ്.എന്‍.ഡി.പിയിലായാലും ഇനി വിശ്വകര്‍മ സമൂഹത്തിലായാലും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലായാലും, എന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ കാലങ്ങളില്‍ ഇവരെയെല്ലാം ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തിയ ഒരാളാണ് ഞാന്‍. അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹമാകെ വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ആളാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എന്നെ അവരില്‍ നിന്ന് അകറ്റാന്‍ ആരെക്കൊണ്ടും പറ്റില്ല. ഇത്തവണ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലുള്ള വിജയം ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും.

