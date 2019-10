കോന്നി: ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിയെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വ്യക്തിപരമായ നിലപാടാണെന്ന് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭാ വക്താവ് ഫാ. ജോണ്‍സ് അബ്രഹാം. ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായത് സഭയുടെ നിലപാടല്ല. ഏതെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് സഭ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

തങ്ങളെ പളളി തര്‍ക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദ്രോഹിച്ചവരെ സഭാ മക്കള്‍ക്ക് മനസിലായിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അവര്‍ അതനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആര്‍ക്കെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സഭ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കതോലിക്ക ബാവയോ വക്താവോ മറ്റ് സഭാ നേതൃത്വമോ പറയുന്നതാണ് നിലപാടെന്നും എതെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന ആഹ്വാനം സഭാ നേതൃത്വത്തില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ അത്തരം നിലപാട് ചിലരുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനമായി കണക്കാക്കിയാല്‍ മതിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: orthodox church spokesperson says about bjp support in byelection