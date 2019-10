മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് കോന്നിയില്‍. എന്‍ഡിഎയുടെ വിജയ സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ടാകും.

വളരെ ശക്തമായൊരു മത്സരമാണ് കോന്നി മണ്ഡലത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടന്ന മണ്ഡലമാണിത്. നേരിയ വോട്ട് വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും തമ്മിലുള്ളത്. ഇത്തവണ ഞങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിക്കാതിരുന്ന കുറെ വിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ടുകള്‍ കൂടി ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഇത്തവണ അനായാസം വിജയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മണ്ഡലമാണ് കോന്നി.

ശബരിമല പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ സ്വാധീനം

ശബരിമലയുടെ വോട്ടു കൂടാതെ വികസനത്തിനുള്ള വോട്ടും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്തവണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ശബരിമലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാ ദിവസവും ഇത് മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നില്ലെന്നത് ഒഴിച്ചാല്‍ ശബരിമലയില്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഏറ്റ മുറിവ് ഉണങ്ങിയെന്ന് ആരും കരുതണ്ട. വിശ്വാസികള്‍ക്കേറ്റ മുറിവുണങ്ങിയിട്ടില്ല. തീര്‍ത്ഥാടന കാലം തുടങ്ങാന്‍ പോകുകയാണ്. ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ നിലപാടില്‍ ഒരു ശതമാനം പോലും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. അതില്‍ മാറ്റം വരാത്തിടത്തോളം കാലം ശബരിമല പ്രശ്‌നത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ വികാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിഫലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

കോന്നിയില്‍ തുടക്കം മുതലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി താങ്കളുടെ പേര് ഉയര്‍ന്നുവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആദ്യം മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു താങ്കള്‍

സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചരണം മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളാരും ഇത്തരം വാര്‍ത്തകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാധ്യമങ്ങള്‍ ആദ്യം മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മത്സരിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിയാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്. പാര്‍ട്ടി ഏതൊരു തീരുമാനം എടുത്താലും അതെല്ലാം അനുസരിക്കാന്‍ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഒരോ പ്രവര്‍ത്തകനും. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമില്ല.

ബിഡിജെഎസ്- ബിജെപി അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ ഉള്ളതായി വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നല്ലോ

അതെല്ലാം എതിരാളികളുടെ പ്രചാരണം മാത്രമാണ്. വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ബിഡിജെഎസ് പ്രചാരണങ്ങളില്‍ ഒപ്പമുണ്ട്. ബിഡിജെഎസിന്റെ നേതാവ് തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിയാണ് ഔദ്യോഗികമായി എന്റെ പ്രചാരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. രണ്ടു ദിവസം അദ്ദേഹം മണ്ഡലത്തില്‍ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ബിഡിജെഎസിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ എല്ലാം തന്നെ പ്രചാരണത്തിനെത്തുന്നുമുണ്ട്.

ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭയിലെ ചില നേതാക്കള്‍ ബിജെപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായല്ലോ

ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. പുതിയ വിഭാഗം വോട്ടര്‍മാര്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മുന്നോട്ടു വരുന്നതിനെ ഞങ്ങള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങള്‍ സര്‍വസ്പര്‍ശിയായിട്ടുള്ള, സര്‍വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം നടത്തുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ്. അപ്പോള്‍ ഒരു പുതിയ മേഖലിയില്‍ നിന്നുകൂടി ഞങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുവെന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആഹ്‌ളാദകരമായ കാര്യമാണ്.

എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളോടുള്ള സമീപനം

ഞങ്ങളുടേത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മത്സരമാണ്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ഇതിന്റെ ഉപകരണം മാത്രമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പതിവ് ഇല്ലാത്തയാളാണ് ഞാന്‍. മത്സരം പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ്. മോഹന്‍ രാജായാലും ജിനീഷ് കുമാറായാലും അവര്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകരാണ്. അവര്‍ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുമായാണ് മുന്നോട്ടു വരുന്നത്. ഞാന്‍ ആ നിലയിലെ കാണുന്നുള്ളു.

നിയസഭയില്‍ ബിജെപിക്ക് നിലവില്‍ ഒരംഗം മാത്രമാണുള്ളത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ കഴിയുന്നതോടെ അംഗബലം എത്രത്തോളം വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

അഞ്ചു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിര്‍ണായകമാണ്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലം കേരളത്തില്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന് കളമൊരുക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയം വേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ അംഗബലം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി ഗണ്യമായി വര്‍ധിക്കും.

Content Highlights: No one should think Sabarimala issue solved- K Surendran