ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് കോന്നി. 21 ന് കോന്നി പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്‍ പ്രതീക്ഷകളും സാധ്യതകളും മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് കോന്നിയിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.യു. ജനീഷ് കുമാര്‍.

പാല ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കിയോ

പാലായിലെ വിജയം ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പാല 50 വര്‍ഷത്തോളമായി യുഡിഎഫിന് ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ്. പക്ഷെ കോന്നി അങ്ങനെയല്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടതുമുന്നണിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നേയുള്ളു. കോന്നി എന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണ്.

മണ്ഡല രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ആദ്യം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോന്നിയില്‍ വിജയിച്ചത് ഇടതുപക്ഷമാണ്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കോന്നിയില്‍ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിക്കും. അതാണിപ്പോള്‍ ഇവിടെ നിലനില്‍ക്കുന്ന സ്ഥിതി. ഇടതുപക്ഷം പ്രചാരണത്തില്‍ ഇവിടെ മുന്നിലായിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്

ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ ഭരണ നേട്ടങ്ങള്‍, കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വര്‍ഗീയത, കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയയെല്ലാം തുറന്നുകാട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഞങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.

യുഡിഎഫിന്റെ ഉറച്ച മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി കോന്നി. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്

ഒരുപാട് വികസന പദ്ധതികള്‍ ഇവിടെ യാധാര്‍ത്ഥ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്‌നമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കണം, വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍ ഉണ്ട്. കര്‍ഷകരുടെ നിരവധി പ്രശനങ്ങളുമുണ്ട്.

പല പ്രദേശങ്ങളിലും വന്യമൃഗങ്ങള്‍ കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമുണ്ട്. അവരുടെ വിളകള്‍ക്ക് വന്യമൃഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടിയേറ്റ കര്‍ഷകരുടെ പട്ടയം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ട്. നിരവധി റോഡുകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് പരിഹരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

Content Highlights: Konni is the constituency of the Left forever