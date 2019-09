കോഴിക്കോട്: ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അഞ്ച് നിയമസഭ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മത്സരച്ചിത്രം വ്യക്തമായി. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മാറ്റിയാണ് ബി.ജെ.പി. അഞ്ചിടങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കെ.സുരേന്ദ്രനെ ബി.ജെ.പി. രംഗത്തിറക്കിയതോടെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ മത്സരം അരങ്ങേറുക കോന്നിയിലായിരിക്കും.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനം കണക്കിലെടുത്താണ് കെ.സുരേന്ദ്രനെ കോന്നിയില്‍ മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി തീരുമാനമെടുത്തത്. നേരത്തെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍നിന്ന് ശക്തമായ ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നതോടെ സുരേന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം ഉറപ്പാവുകയായിരുന്നു.

കെ.യു.ജനീഷ് കുമാറാണ് കോന്നിയില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി. പി.മോഹന്‍രാജ് യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥിയായും മത്സരിക്കുന്നു. അതേസമയം, എന്‍.ഡി.എ. മുന്നണിയിലാണെങ്കിലും ബി.ജെ.പി.യുമായി ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന ബി.ഡി.ജെ.എസിന്റെ നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും ഒരുപക്ഷേ കോന്നിയില്‍ നിര്‍ണായകമായേക്കും. ബിഡിജെഎസ് നിലപാട് നിര്‍ണായകമാകുക കോന്നി, അരൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലാകും.

നേരത്തെ ബി.ഡി.ജെ.എസ്. മത്സരിച്ചിരുന്ന അരൂര്‍ സീറ്റില്‍ ഇത്തവണ മത്സരിക്കാന്‍ അവര്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പാര്‍ട്ടിക്ക് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതിലുള്ള അതൃപ്തിയാണ് ബി.ഡി.ജെ.എസിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. അരൂരില്‍ ബി.ഡി.ജെ.എസ്. തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്ന് ബി.ജെ.പി. നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഫലമുണ്ടായതുമില്ല. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് സീറ്റ് ബി.ജെ.പി. ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി കെ.പി.പ്രകാശ് ബാബുവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത്.

അതേസമയം, എസ്.എന്‍.ഡി.പി. യോഗം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ നിരന്തരം എല്‍.ഡി.എഫിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതില്‍ ബി.ജെ.പി.ക്ക് അമര്‍ഷമുണ്ട്. ബി.ഡി.ജെ.എസ്. വേറെ പാര്‍ട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് എന്‍.ഡി.എ. മുന്നണിയില്‍പ്പെട്ട ബി.ഡി.ജെ.എസിന്റെ വോട്ടുകളാണെന്നത് വ്യക്തമാണ്.

പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മാണി സി.കാപ്പനെ പിന്തുണക്കുമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കിയതും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബി.ജെ.പി.യെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചതും ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

