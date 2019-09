തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടികക്ക് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് അംഗീകാരം നല്‍കി. അരൂരില്‍ ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍ മത്സരിക്കും. കോന്നിയില്‍ പി. മോഹന്‍രാജും വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ കെ. മോഹന്‍കുമാറും എറണാകുളത്ത് ടി.ജെ. വിനോദുമാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍.

ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍, കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എന്നിവര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഈ പട്ടിക ഇന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ തീരുമാനമായിരുന്നെങ്കിലും അരൂരും കോന്നിയും സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിനിന്നിരുന്നു. അരൂരില്‍ ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാനൊപ്പം എസ്. ദീപുവിന്റെ പേരും പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈഴവ വിഭാഗത്തില്‍നിന്ന് സ്ഥാനാര്‍ഥി വേണമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു ഇതിനുപിന്നില്‍. എന്നാല്‍, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അരൂര്‍ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ മുന്നിലെത്തിയ ഷാനിമോള്‍ മത്സരിക്കുന്നതാകും കൂടുതല്‍ വിജയസാധ്യതയെന്നു വിലയിരുത്തിയാണ് തീരുമാനം. കോന്നിയില്‍ തന്റെ നോമിനിയായ റോബിന്‍ പീറ്ററിനെ കളത്തിലിറക്കണമെന്ന വാശിയിലായിരുന്നു അടൂര്‍ പ്രകാശ്. എന്നാല്‍ ഡിസിസിയില്‍ നിന്നുള്ള എതിര്‍പ്പും ഇവിടെ ഈഴവ സ്ഥാനാര്‍ഥി വേണമെന്ന സമ്മര്‍ദ്ദവും പി.മോഹന്‍രാജിനെ തുണച്ചു. ഇതിനിടെ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ റോബിന്‍ പീറ്ററെ രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Byelections to the Legislative Assembly of Kerala-congress candidates