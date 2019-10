തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടര്‍മാര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പി എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് ബി ജെ പിയോടുള്ള ഭയം മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുന്നംകുളത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭയുടെ തിരുമേനി നേരിട്ട് വിളിക്കുകയായിരുന്നു. പൊന്നാടയണിയിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നെ ആദരിച്ചു. അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്. ആ മാറ്റം മിക്കവാറും എല്ലാ സഭകളില്‍നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന് അനുസൃതമായി കുറച്ച് വോട്ടുകള്‍ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളിലും വന്‍നേട്ടമുണ്ടാകും- ശ്രീധരന്‍പിള്ള പറഞ്ഞു.

ശബരിമലയില്‍ വരുന്ന മണ്ഡലകാലത്തും ബി ജെ പി ഭക്തര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ടുകച്ചവട ആരോപണം പരാജയഭീതി മൂലമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

