ചേര്‍ത്തല: എന്‍.ഡി.എ. മുന്നണിയേയും ബിജെപിയേയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ബി.ഡി.ജെ.എസ്. തീരുമാനം. പാര്‍ട്ടിക്ക് അനുവദിച്ച അരൂരില്‍ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് ബി.ഡി.ജെ.എസ്. സംസ്ഥാന കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനിച്ചു.

പാര്‍ട്ടിക്ക് അര്‍ഹമായ പരിഗണനകിട്ടാത്തതിനാലാണ് തീരുമാനമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമിത് ഷായെ കാണാന്‍ തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇതിന് ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.

"സംസ്ഥാനത്ത് എന്‍.ഡി.എ. സംവിധാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്തുമാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നായി. ബി.ഡി.ജെ.എസ്. നേരിടുന്ന അവഗണനയ്ക്ക് ബി.ജെ.പി.യാണ് ഉത്തരവാദി. തത്കാലം എന്‍.ഡി.എ.യില്‍തന്നെ തുടരും. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ശക്തമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും", തുഷാര്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ എല്‍ഡിഎഫിനെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബിഡിജെഎസിന്റെ പിന്‍മാറ്റമെന്നാണ് സൂചന. എസ്.എന്‍.ഡി.പി.യോഗത്തിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയം ഇതുവരെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ബിജെപിക്ക് ബിഡിജെഎസിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം കൂടുതല്‍ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കും. സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ അവ്യക്തത തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബിജെപി നാളെ അടിയന്തര സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

