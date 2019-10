അരൂര്‍: ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അരൂരില്‍ നേരിയ മാര്‍ജിനില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ജയിക്കുമെന്ന് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്-ജിയോവൈഡ് എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ പ്രവചനം.

ഒരു ശതമാനം വോട്ടിന്റെ മുന്‍തൂക്കമാണ് സര്‍വെ പറയുന്നത്. എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി മനു സി പുളിക്കലിന് 44 ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയേക്കാമെന്നാണ് പ്രവചനം.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന് 43 ശതമാനം വോട്ടും സര്‍വെ പ്രവചിക്കുന്നു. അതേ സമയം ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞ് 11 ശതമാനമായി വോട്ട് ചുരുങ്ങുമെന്നും സര്‍വെ പറയുന്നു.

Content Highlights: One percent vote difference between LDF and UDF