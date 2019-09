തിരുവനന്തപുരം: അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ നിര്‍ണയിക്കാന്‍ ചേര്‍ന്ന കെ.പി.സി.സി.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം അവസാനിച്ചു. എറണാകുളം, അരൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ആരെന്നതില്‍ ഏകദേശ ധാരണയായെങ്കിലും കോന്നി, വട്ടിയൂര്‍കാവ് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുകയാണ്.

എറണാകുളത്ത് ടി.ജെ.വിനോദിനും അരൂരില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് എസ് രാജേഷും സ്ഥാനാര്‍ഥികളുമാകുമെന്ന് ഏറക്കുറെ ഉറപ്പായി. സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങള്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിലുയര്‍ന്ന പൊതുവികാരമാണ് രാജേഷിന് സഹായമാകുന്നത്.

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റാണ് രാജേഷ്‌. എറണാകുളത്ത് കെ.വി.തോമസിന്റെ പേര് നിലവില്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടി.ജെ.വിനോദിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ധാരണയായിരിക്കുന്നത്.

അതേ സമയം വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലും കോന്നിയിലും ധാരണയിലെത്താന്‍ യോഗത്തിനായില്ല. എന്‍.പീതാംബര കുറുപ്പിനെതിരെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിര്‍പ്പും കോന്നിയില്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശിന്റെ നോമിനിയായുള്ള റോബിന്‍ പീറ്ററിനെതിരെ ഡിസിസിയിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമാണ് തര്‍ക്കമായി നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ പീതാംബരകുറുപ്പിനായി കെ.മുരളീധരന്‍ ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്. പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും താന്‍ മത്സരിച്ചപ്പോള്‍ ഇതിനേക്കാള്‍ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലെ അന്തരീക്ഷം എന്താണെന്ന് തനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാമെന്നും മുരളീധരന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തന്റെ അഭിപ്രായമടക്കം എല്ലാവരുടേയും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കെ.പി.സി.സി.പ്രസിഡന്റിനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഡിസിസിയില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും റോബിന്‍ പീറ്ററെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാനുള്ള അടൂര്‍പ്രകാശിന്റെ നിര്‍ദേശം കെ.പി.സി.സി. അംഗീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത. നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലേയും സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ സാധ്യത പട്ടിക ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് അയക്കും. വെള്ളിയാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയോ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

