മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ വിമത സ്വരമുയര്‍ത്തുന്ന മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സഞ്ജയ് നിരുപം പാര്‍ട്ടി പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്വീറ്റില്‍ കഴിവുകെട്ടവന്‍ (നികമ്മ) എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ചത് വിവാദമാകുന്നു. സഞ്ജയ് നിരുപത്തിന്റെ എതിരാളിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ മിലിന്ദ് ദിയോറയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സഞ്ജയ് ഈ വാക്കുപയോഗിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ കലാപം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

''രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ മഹാരാഷ്ട്ര റാലികളിലെ എന്റെ അസാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹങ്ങളും ആശങ്കളും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. കുടുംബത്തില്‍ ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ ആ ദിവസം രാത്രി വരെ തിരക്കിലായിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് നേരത്തെതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്റെ നേതാവാണ്, അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ 'കഴിവുകെട്ടവന്‍' എന്താണ് വരാതിരുന്നത്?'' - സഞ്ജയ് നിരുപം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Speculations & suspicions about my absence in RG’s Mumbai rallies are meaningless.

Due to an important family function I was very busy whole day,rather till late night.

Had informed him in advance.

He is my leader & he will be always the same for me.

But why was Nikamma absent ?