മുംബൈ: മകന്‍ ആദിത്യ താക്കറെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇറങ്ങിയതിന്റെ അര്‍ഥം താന്‍ രാഷ്ട്രീയ ജീവിത അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നല്ലെന്ന് ശിവസേന തലവന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെ. തിരഞ്ഞെടുപ്പാനന്തരം പുതിയ സര്‍ക്കാരില്‍ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ തുല്യമായി വീതിക്കുമെന്നാണ് ശിവസേന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പാര്‍ട്ടി മുഖപത്രത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി.

വോര്‍ലി നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന മകന്‍ ആദിത്യ താക്കറെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ആകാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്നും ഉദ്ധവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. താക്കറെ കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അംഗമാണ് ആദിത്യ. 1966 ല്‍ ശിവസേന സ്ഥാപിച്ച മുത്തച്ഛന്‍ ബാല്‍ താക്കറെ പോലും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തില്‍ വരുത്തുകമാത്രമാണ് ചെയ്തത്.

''അവന്‍ മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്‍ ഉടന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയോ ആകുമെന്ന് അര്‍ഥമില്ല. അവന് കുറച്ച് നിയമസഭ അനുഭവം വേണം. അതാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം''- ഉദ്ധവ് വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു ദിവസം ശിവസേന പ്രവര്‍ത്തകന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. എന്റെ പിതാവിന് താന്‍ നല്‍കിയ വാക്കാണതെന്നും ഉദ്ധവ് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ ശിവസേന നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതാണെന്നും അതില്‍ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ പ്രതികരിച്ചു

മുന്നണി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തില്‍ ആകെയുള്ള 288 സീറ്റിന്റെ പകുതി ആവശ്യപ്പെട്ട ശിവസേനയ്ക്ക് 124 സീറ്റുകളാണ് ബി.ജെ.പി നല്‍കിയത്. 150 സീറ്റുകള്‍ ഏറ്റെടുത്ത ബി.ജെ.പി ബാക്കി 14 സീറ്റുകള്‍ ചെറു കക്ഷികള്‍ക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുമ്പോള്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുമെന്ന് ബി.ജെ.പി ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ശിവസേനയുടെ അവകാശവാദം..

