സംഗ്ലി (മഹാരാഷ്ട്ര): പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭരണത്തിന്‍കീഴില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെട്ടെന്ന്‌ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ഓരോ സൈനികന്റെയും ജീവന് പകരമായി പത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ജീവനെടുക്കാന്‍ നമുക്കാവുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ലോകത്തിനറിയാമെന്നും ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സംഗ്ലിയില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ നടത്തുന്ന വിമര്‍ശനത്തിന്റെ പേരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെയും എന്‍സിപിയെയും അമിത് ഷാ ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സുപ്രധാനമായ നീക്കമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നടത്തിയത്. രാജ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതിനെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ശരദ് പവാറും അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അവര്‍ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോണ്‍ഗ്രസും എന്‍സിപിയും ചേര്‍ന്ന സഖ്യം മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണുണ്ടാക്കിയതെന്നും സംഗ്ലി ജില്ലയിലെ ജാട്ടില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കവേ അമിത് ഷാ ചോദിച്ചു.

Content Highlights: 10 Enemies Will Be Killed For Every Soldier's Death- Amit Shah, Maharashtra Assembly Election 2019,