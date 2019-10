ന്യൂഡല്‍ഹി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് ഹരിയാണയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി നടത്താനിരുന്ന റാലി റദ്ദാക്കി. പകരം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാകും റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കുക. ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്ത കാരണത്താലാണ് സോണിയ പങ്കെടുക്കാത്തതെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള സോണിയയുടെ ആദ്യ പൊതു പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത്. ഹരിയാണയിലെ മഹേന്ദ്രഗഢില്‍ ഇന്ന് ഉച്ചയ് രണ്ടു മണിക്കാണ് റാലി.

ഒക്ടബോര്‍ 21-നാണ് ഹരിയാണയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇതേ തിയതിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രചാരണത്തിനും ഇതുവരെ സോണിയ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അനാരോഗ്യമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളില്‍ നിന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി വിട്ട് നില്‍ക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണ് സൂചന.

Content Highlights: Sonia Gandhi's rally in Mahendragarh,Haryana has been cancelled, Rahul Gandhi will address the rally instead