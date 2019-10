കര്‍ണാല്‍: ഹരിയാണ കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് രാജിവെച്ച മുന്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ അശോക് തന്‍വാര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേരാന്‍ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ലാല്‍ ഘട്ടാര്‍. പാര്‍ട്ടി കടുത്ത ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അശോക് തന്‍വാര്‍ ശനിയാഴ്ചയാണ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് രാജിക്കത്ത് നല്‍കിയത്.

അശോക് തന്‍വാറിന് ബിജെപിയില്‍ പ്രവേശനം നല്‍കില്ലെന്ന് മനോഹര്‍ലാല്‍ ഘട്ടാര്‍ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയിലേയ്ക്ക് അശോക് തന്‍വാറിനെ ക്ഷണിച്ചതായുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അദ്ദേഹം ബിജെപിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപീന്ദര്‍ സിങ് ഹൂഡയുടെ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങിയാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അശോക് തന്‍വാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസുമായി തെറ്റിയത്. തന്റെ അനുയായികള്‍ക്ക് സീറ്റ് അനുവദിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ തന്‍വാര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് രാജിവെച്ചത്.

ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വലിയ അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍ മൂലമല്ല, ഗുരുതരമായ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പാര്‍ട്ടി അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് അയച്ച രാജിക്കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: No Entry in BJP For Ashok Tanwar -Khattar, haryana assembly election 2019