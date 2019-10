ഛണ്ഡീഗഢ്: ഹരിയാണ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 40 സീറ്റുകളാണ് ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചത്. 90 അംഗ നിയമസഭയില്‍ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് 46 സീറ്റുകളാണ്. വിലപേശലുകള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കുമൊടുവില്‍ ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയുടെ ജെജെപിക്ക് ഉപമുഖ്യ മന്ത്രിസ്ഥാനം നല്‍കിയാണിപ്പോള്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. എന്നാല്‍ വെറും 6877 വോട്ടുകള്‍ കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ബിജെപിക്ക് ഹരിയാണയില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്.

ആറു മണ്ഡലങ്ങളില്‍ 2.4 ശതമാനത്തിന് താഴെ വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിനാണ് ബിജെപിക്ക് സീറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായത്. റെവാരി, മുലാന, നിലൊഖേരി,രദൗര്‍, ഫരീദാബാദ്, റോഹ്തക് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ബിജെപിക്ക് നേരിയ വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസത്തില്‍ സീറ്റ് നഷ്ടമായത്. ഇതില്‍ അഞ്ച് സീറ്റുകളിലും കോണ്‍ഗ്രസ് ജയിച്ചപ്പോള്‍ ഒന്നില്‍ സ്വതന്ത്രനാണ് ജയിച്ചത്. ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഭൂരിപക്ഷം വെച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ 6877 വോട്ടുകള്‍കൂടി ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ നേടിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഫലം മറിച്ചായാനേ. ഒപ്പം ബിജെപിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരത്തില്‍ തുടരാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു.

അതേ സമയം കോണ്‍ഗ്രസിന് 31-സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. 15 സീറ്റുകള്‍ കൂടി വേണമായി കോണ്‍ഗ്രസിന് ഭരണത്തില്‍ കയറാന്‍ വേണ്ടിയിരുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെട്ട 15 സീറ്റുകളിലെ വോട്ട് വ്യത്യാസം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നെല്ലാം കൂടി 41098 വോട്ടുകള്‍ കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ അധികാരത്തിലേറാമായിരുന്നു.

2014-ല്‍ 16 സീറ്റുകള്‍ മാത്രം ലഭിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് ഇത്തവണ ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി തര്‍ക്കം കാരണം അതിലും ദയനീയവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമെന്നായിരുന്നു മിക്ക അഭിപ്രായ സര്‍വേകളും പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. 75 സീറ്റുകള്‍ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

