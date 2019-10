ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹരിയാണയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജോലികളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പുനല്‍കി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രിക. ഹരിയാണ റോഡ്‌വേയ്‌സ് ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര, ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 3,500 രൂപ തുടങ്ങി നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രകടനപത്രിക ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു.

അധികാരത്തിലേറി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന് സങ്കല്‍പ് പത്ര എന്ന പേരിലുള്ള പ്രകടനപത്രികയില്‍ ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു. വീടുകള്‍ക്ക് 300 യൂണിറ്റി സൗജന്യ വൈദ്യുതി, പ്രായമായവര്‍ക്ക് 5,100 രൂപ പെന്‍ഷന്‍ എന്നിവയും നല്‍കും. പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോര്‍പറേഷന്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് 50 ശതമാനം സംവരണവും പ്രകടനപത്രിക ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു.

യുവാക്കളായ വോട്ടര്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനവും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രികയിലുണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാള്‍ക്ക് യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ജോലി ഉറപ്പുവരുത്തും. ജോലി ലഭിക്കുന്നതുവരെ ബിരുദ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് 7,000 രൂപയും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉള്ളവര്‍ക്ക് 10,000 രൂപയും സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കും.

ദളിത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് 12,000 രൂപ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കും. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ, മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘം, ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും മയക്കുമരുന്ന് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രികയിലുണ്ട്.

