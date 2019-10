ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് രാജിവെച്ച മുന്‍ പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ അശോക് തന്‍വര്‍ ഹരിയാണ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജനനായക് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയെ (ജെ.ജെപി.) പിന്തുണയ്ക്കും. ബുധനാഴ്ച ജെ.ജെ.പി. നേതാവ് ദുഷ്യന്ത് ചൗടാലയുമായി ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെയും അണികളുടെയും പിന്തുണ ജെ.ജെ.പി.യ്ക്കാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇത് കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെയുള്ള ആദ്യത്തെ മിന്നലാക്രമണമാണെന്നും ദുഷ്യന്ത് ചൗടാലയാകും അടുത്ത ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നും അശോക് തന്‍വര്‍ പറഞ്ഞു. താനും തന്റെ പ്രവര്‍ത്തകരും ഏറെ വേദനയോടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടത്. ഇപ്പോള്‍ ജെ.ജെ.പി.യെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നാണ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആവശ്യം. അതിനാല്‍ തന്റെയും പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും പിന്തുണ ജെ.ജെ.പി.യ്ക്കാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂന്നാമതോ നാലാമതോ എത്താനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇപ്പോള്‍ പോരാടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രവര്‍ത്തകരെ കോണ്‍ഗ്രസ് തഴയുകയാണെന്നും പാര്‍ട്ടിയെ നശിപ്പിക്കലാണ് ധിക്കാരികളായ ചിലരുടെ ആവശ്യമെന്നും അശോക് തന്‍വര്‍ ആരോപിച്ചു.

ഹരിയാണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ അപാകം ആരോപിച്ചാണ് അശോക് തന്‍വര്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്നും രാജിവെച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ അദ്ദേഹവും പ്രവര്‍ത്തകരും കൂറ്റന്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹരിയാണ കോണ്‍ഗ്രസ് സീറ്റുകച്ചവടം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

