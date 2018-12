ന്യൂഡഹി: രാജസ്ഥാനില്‍ മുഖ്യന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലി തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ അശോക് ഗഹ്‌ലോട്ടിനെയും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെയും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഡല്‍ഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ ഇരുനേതാക്കളുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇന്ന് ചര്‍ച്ച നടത്തും.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ചേര്‍ന്ന എംഎല്‍എമാരുടെ യോഗത്തില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നേതാക്കളെ ഡല്‍ഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്. രാജസ്ഥാന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലും ഡല്‍ഹിയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നുതന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാരെന്ന തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം.

രാജസ്ഥാനിലെ മുഖ്യന്ത്രി പദത്തിനായി അശോക് ഗഹ്‌ലോട്ടും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാകാന്‍ മാത്രമെ കോണ്‍ഗ്രസിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളു. അതിനാല്‍ തന്നെ കൂട്ടുകക്ഷി സര്‍ക്കാരാണ് ഭരണത്തില്‍ വരാന്‍ പോകുന്നത്. 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ സജ്ജമാക്കാന്‍ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നാണ് ഗഹ്‌ലോട്ടിന്റെ വാദം.

Ashok Gehlot: Observers have taken everyone's opinion, in a peaceful way. Congress President Rahul Gandhi had to take a decision (on Rajasthan CM candidate), observers have arrived in Delhi. A discussion will be held and the decision will be taken today pic.twitter.com/POIhp9jwgp — ANI (@ANI) December 13, 2018