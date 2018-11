ജയ്‌പുർ: കർഷകർക്കും യുവാക്കൾക്കും ഊന്നൽ നൽകി രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രിക. ‘ജൻ ഘോഷ്‌ന പത്ര’ എന്നു പേരിട്ട പ്രകടനപത്രികയിൽ കാർഷികവായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളും, കാർഷികോപകരണങ്ങൾക്ക് സേവന നികുതി ഒഴിവാക്കും, തൊഴിലില്ലാത്ത അഭ്യസ്തവിദ്യർക്ക് മാസം 3500 രൂപവീതം വേതനം നൽകും, അവർക്ക് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വായ്പയിളവ് അനുവദിക്കും തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട്.

അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ആരോഗ്യ അവകാശബിൽ, വനിതകൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം, മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് നിയമം എന്നിവ നടപ്പാക്കുമെന്നും ബി.ജെ.പി.യുടെ ഭരണകാലത്ത് അടച്ച ഇരുപതിനായിരത്തോളം സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.

പി.സി.സി. അധ്യക്ഷൻ സച്ചിൻ പൈലറ്റ്, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗഹ്‌ലോത് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്.

